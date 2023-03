‘Epa Colombia’ reaccionó al escándalo de Nicolás Petro y criticó al Gobierno: “Un cambio de nada”

La famosa influencer colombiana Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como 'Epa Colombia' , volvió a estar en el ojo del huracán después de unas declaraciones que realizó acerca del escándalo que envuelve a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, ‘Epa Colombia’ se desató en contra del Gobierno de Petro y criticó además el manejo que se le ha dado al escándalo de Nicolás Petro , hijo del político Gustavo Petro, quien ha sido señalado por su exesposa de recibir dinero de narcotraficantes para ingresar a la paz total, política bandera del jefe de Estado.

En el video, ‘Epa Colombia’ expresó su indignación ante lo que consideraba iba a ser un Gobierno de “cambio” y no solo habló del escándalo del hijo del presidente, sino también de la vicepresidente Francia Márquez y sus viajes en helicóptero por seguridad.

“¿Cómo has visto todo el escándalo en redes eléctricas, amiga? De Gustavo Petro y el hijo, terrible. Es como la Gerardo no saber la clase de hija que tiene, amiga, no, ‘que la amiga la traicionó’. Uno amigas no tiene, pille que la amiga y luego que la dejó embarazada. Amiga, por la plata. La marica no roncó, la otra sí supo hacer las cosas. Estamos en un país donde, Dios mío, pensé que iba a haber un cambio, un cambio de nada, un cambio por la mentira”, dijo ‘Epa’.

Además, sobre las llegadas en helicóptero de Márquez a su residencia en Dapa, Valle del Cauca, apuntó que se parecía a ella “tirando dinero” y concluyó diciendo que “todos son iguales” lo que no es cuestión de ideologías.

“Y cómo viste a Francia Márquez, en helicóptero parece la Epa Colombia tirando dinero (…) Por eso tú, amiga, cuando yo me junté con Álvaro Uribe Vélez, no ‘que tú eres lo peor’ todos son iguales, amiga, aquí no hay ni la izquierda, ni la derecha, ni la mitad, ni el centro. Yo esperando que no le vayan a hacer daño a mi empresa”, apuntó la influencer.

