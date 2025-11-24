En vivo
Muere a los 81 años Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae

Su consagración llegó en 1969 con su disco homónimo, que contiene clásicos como 'Many Rivers to Cross', 'Vietnam' y 'Wonderful World, Beautiful People'.

