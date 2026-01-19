En vivo
Muere a los 93 años el diseñador italiano Valentino, reporta su fundación

Muere a los 93 años el diseñador italiano Valentino, reporta su fundación

El célebre diseñador falleció en su residencia en Roma, según lo confirmado por la Fundación Valentino Garavani.

