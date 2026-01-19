Muere a los 93 años el diseñador italiano Valentino, reporta su fundación

El diseñador italiano Valentino Garavani falleció a los 93 años, informó este lunes, 19 de enero, la agencia italiana ANSA en su residencia de Roma, según informó su fundación y la agencvia intenacional de noticias ANSA.

Este legendario diseñador falleció en su casa de Roma, reportó la agencia, citando a la Fundación Valentino Garavani y a la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Italia, Garavini es considerado uno de los modistos más influyentes del siglo XX. Su estilo se caracterizó por la elegancia clásica, las siluetas refinadas y el icónico “rojo Valentino”, un tono que se convirtió en sello de su marca.

Valentino Garavini Foto: AFP

El diseñador vistió a numerosas celebridades y figuras históricas, entre ellas Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor y Sophia Loren, para retirarse del diseño oficialmente en 2008, dejando la dirección creativa de su firma, aunque su legado sigue siendo central en la moda contemporánea.



"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", señala el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, publicado en sus redes sociales.

La nota indicó que el velatorio tendrá lugar en Roma los próximos miércoles y jueves, y el funeral el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma, a las 11:00 (10:00 GMT).

Noticia en desarrollo...