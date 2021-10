¡Muy sensual! Hermana menor de Paola Jara revolucionó las redes sociales con un bikini de leopardo

Paola Jara es una de las cantantes de música popular más famosa de los últimos años en Colombia. Con sus canciones ha sabido llegarle al corazón a todos sus fans.

Sin embargo, no solo ella se lleva las miradas por su música y belleza, pues su hermana menor, María Jara, vive revolucionando las redes sociales por las sensuales fotos que postea y los lugares que visita, convirtiéndose en una de las instagramers más seguidas en Colombia.

Recientemente, aprovechó sus redes sociales para postear una sensual foto donde aparecen con un bikini de leopardo, que sirvió para alborotar a sus fans.

“Quién dice que la mejor terapia no son unos días en la playa? Me quedo con la tercera, esa risa es muy yo, ah y el universo siempre conspira. Hasta la palmera me sirvió de trípode”, fue lo que escribió la hermana de Paola Jara en su publicación.

Una vez más, María Alejandra Jara dejó en evidencia su abdomen plano y su sensual cuerpo. Esta publicación se ha llevado miles de likes y comentarios por parte de sus seguidores.