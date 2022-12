"No hay que dar papaya": Cintia Cossio sobre amiga que halagó a su esposo

Cintia Cossio, hermana del influenciador y empresario Yeferson Cossio , les contó a sus seguidores una anécdota que tuvo con una amiga a la que dejó entrar a su casa, donde vive con su esposo e hijo.

Cossio contó que, pese a que es una mujer de pocas amistades, cuando conoce a las personas y ve que necesitan algo o están mal no duda en ayudarles. Ese fue el caso de una amiga, quien estaba pasando por un problema emocional. Por esto, le ofreció pasar dos días en su casa para que se despejara.

"Yo no soy muy amiguera, no soy de meter muchas personas a mi casa, es el lugar sagrado de uno, pero la vi tan mal que accedí. Un día estábamos sentadas comiendo cuando algo hizo Jhoan, que, por cierto, él es un hombre muy especial, un gran esposo y padre, entonces la chica me va diciendo, tan lindo él, yo en donde consigo uno así, que quiero uno así, alabándome mucho a Jhoan en son de que yo quiero uno como ese. Yo solo me reía y hasta ese día la vi", relató Cossio.

La hermana de Yeferson Cossio reveló que, por este impase, ocurrido hace dos años, dejó de hablar con su amiga.

"Solo por eso le dejé de hablar porque la verdad es que si un amigo o amiga tuya te dice 'que rico una pareja como la tuya', papi, ciérrele las puertas de su vida o usted verá. Soy de las que pienso que en esta vida no hay que dar papaya", relató Cossio a sus seguidores en Instagram.

