Por error insólito, colombiano que planeaba ir a París hizo famosa una isla olvidada

Lo que empezó como una anécdota de viaje terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que provocó risas y reflexiones entre millones de usuarios en TikTok. Mario Mantilla, un joven colombiano que estudia arquitectura, se preparaba para volar a París, Francia, como parte de una actividad académica.

Sin embargo, una confusión al leer lo llevó a pensar que había comprado un vuelo a Paros, una isla griega poco conocida hasta que su historia se hizo tendencia en redes.

En su video, Mario explicó que debido a su dislexia interpretó mal el nombre del destino al momento de reservar el tiquete. Creyó que, en lugar de París, había adquirido un vuelo a “Paros” y pensó que había cometido un error enorme.

“Debía ir a París y por disléxico terminé comprando un vuelo a Paros”, publicó en TikTok. La publicación superó rápidamente los 8 millones de reproducciones.

La realidad fue distinta: Mario sí llegó a París. La confusión no estuvo en la compra, sino en la interpretación del destino. Lo que captó la atención de los usuarios fue la anécdota y la pregunta que muchos se hicieron después: ¿Dónde queda Paros?

Paros, la joya inesperada que se volvió tendencia

Paros es una isla situada en pleno mar Egeo, dentro del archipiélago de las Cícladas, en Grecia. Con una superficie aproximada de 195 km², ocupa el tercer lugar en tamaño dentro del grupo y cuenta con más de 118 km de playas, que van desde calas tranquilas hasta extensas franjas de arena dorada.

Su capital, Parikiá, alberga el principal puerto y la administración local, y se caracteriza por su arquitectura blanca, callejuelas con flores y molinos de viento. Allí se encuentra la iglesia de Panagia Ekatontapiliani, una de las basílicas paleocristianas más antiguas del país.

Otro punto imperdible es Naoussa, un encantador pueblo al norte, famoso por su puerto veneciano, ambiente bohemio y vida nocturna. También vale la pena visitar Lefkes, en el interior montañoso, ideal para senderismo y vistas panorámicas.

La isla cuenta con dos grandes golfos naturales, el de Parikiá y el de Naoussa, que son refugio para embarcaciones y punto clave para el turismo náutico. Aunque montañosa, Paros también tiene llanuras aptas para la agricultura y su punto más alto es el Monte Aghion Pandon (755 m).

Entre sus playas más reconocidas están Kolymbithres, por sus formaciones rocosas únicas; Santa Maria, perfecta para deportes acuáticos; y Golden Beach (Chrissi Akti), preferida por los surfistas.