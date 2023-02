¿Shakira le envió una fuerte indirecta a su expareja Gerard Piqué en TikTok?

La ruptura amorosa entre la colombiana Shakira y el español Gerard Piqué ha sido uno de los temas más relevantes en el mundo de la farándula; sin embargo, la barranquilla volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales al aparecer bailando la reconocida canción 'Kill Bill' de SZA, la cual habla de engaños infidelidades.

En su video, publicado en la plataforma TikTok, aparece Shakira en su apartamento, al parecer, haciendo aseo; sin embargo, de fondo se escucha la canción 'Kill Bill' y su reconocido coro que dice: "I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next”, que en español significa: “Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima.

De inmediato, los internautas que dieron con el video relacionaron la canción con la situación sentimental de Shakira, pues desde que terminó con Piqué le ha dejado saber su dolor e indignación en sus últimos sencillos, como, por ejemplo, la ‘Session #53” con el productor argentino Bizarrap, la cual se volvió tendencia en redes sociales rápidamente.

Además, en los comentarios del mismo video, los usuarios dejaron varios comentarios de las posibles indirectas que le podría dedicar Shakira a Piqué con la canción 'Kill Bill'.

“En esa canción el coro dice que alguien podría matar a su expareja por todo el daño que le causó al engañarla, puede que muchos no lo vean, pero parece indirecta a Piqué”, fue uno de los comentarios que dejó el video.

Piqué rompió el silencio de su ruptura con Piqué

Tras varios meses de dar a conocer la decisión de separarse, la cual se supo a través de un comunicado, Piqué habló por primera vez de su expareja. En una conversación informal con el tiktoker británico John Nellis, el exjugador del Fútbol Club Barcelona confesó cómo ha vivido estos meses tras su ruptura con la artista barranquillera.

En palabras del catalán, este periodo ha sido muy duro para él. "Los últimos meses para mí han sido complicados", manifestó en la entrevista. Fueron tan caóticos los instantes posteriores a la noticia, que se desconectó de una de sus pasiones, el fútbol, y, por lo tanto, del más reciente Mundial de Qatar. Cabe recordar que recientemente Piqué le dijo adiós a la selección española, con la que ganó el Mundial del 2010.

