Soy mujer, mamá e hija con estrías: Daniela Ospina respondió a quienes la critican por fotografías

La reconocida modelo y empresaria Daniela Ospina no se quedó callada y respondió a quienes la criticaron por las estrías que se veían en sus fotografías.

A través de Instagram, Daniela compartió una fotografía en bikini con el que lució sus hermosas curvas. No obstante, los internautas no dejaron pasar el detalle de las estrías y arremetieron contra ella.

Ante esto, la empresaria se animó a responder a sus detractores mencionando que eso es parte de lo que la hace humana.

“Leyendo todos sus mensajes de verdad amo las redes sociales, pero detrás de ellas solo hay seres humanos como tú que estás leyendo… sí, qué bueno los filtros, me encanta usarlos, pero orgullosamente soy mujer, mamá, hija con estrías, sí muchas. Celulitis y todo eso que me hace humana”, expresó la modelo.

Pero el tema no paró allí, pues Daniela aprovechó lo sucedido para darles un consejo a sus seguidores de redes sociales.

“No te avergüences, mujeres, hombres, gracias por cada mensaje que me dejan. Amo leerlos y sobre todo esos que dicen ‘ya no me da pena mostrar mis estrías’. Tan humana como tú”, puntualizó Daniela Ospina.