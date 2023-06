¿The Wire eres tú? Trama de ‘chuzadas’ a exniñera de Laura Sarabia fue una serie de TV

La serie de televisión The Wire, que se emitió entre 2002 y 2008, es considerada por muchos críticos y espectadores como una de las mejores series de todos los tiempos.

Ambientada en Baltimore, Maryland, The Wire proporciona una visión cruda y realista de las diversas facetas de la ciudad: desde la corrupción institucional hasta la vida en las calles.

Los personajes de The Wire son algunos de los más memorables en la historia de la televisión, gracias a sus personalidades complejas y bien desarrolladas.

Desde el detective Jimmy McNulty, con su carácter rebelde y su compromiso obsesivo con la justicia, hasta Omar Little, un ladrón de drogas que vive según un estricto código moral, cada personaje tiene su propio conjunto de desafíos y conflictos que los hacen inolvidables.

Pero más allá del impacto cultural de The Wire y su influencia en una generación de cineastas y escritores de televisión, actualmente en Colombia toma relevancia por cuenta del escándalo de espionaje en el que se ve involucrada la exjefe de gabinete del presidente Petro Laura Sarabia .

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia, fue interceptada de manera ilegal por la

Según las investigaciones, las interceptaciones vincularon el número de celular perteneciente al Clan del Golfo, usaron un informe falso, el cual fue realizado por la Policía, en un caso por un hurto para lograr escuchar las llamadas de Meza.

Barbosa denunció que la exniñera de Sarabia fue bautizada con alias ‘La cocinera’ y según el reporte hacía parte de un anillo de seguridad de alias ‘Siopas’, del Clan del Golfo.

SPOILERS DE AQUÍ EN ADELANTE

Si aún no ha visto The Wire no siga leyendo

En la quinta y última temporada de The Wire, el detective Jimmy McNulty se vuelve cada vez más desesperado en sus intentos por financiar la investigación policial de la actividad delictiva en Baltimore.

En el contexto de recortes presupuestarios y la falta de apoyo de la ciudad para la policía, McNulty comienza a falsificar evidencia para crear la impresión de que un asesino en serie está suelto en Baltimore.

Su plan es atraer la atención y los recursos que la ciudad asigna a la resolución de crímenes de alto perfil, para utilizarlos en su lucha en curso contra el tráfico de drogas.

En un episodio particular, McNulty lleva su estratagema aún más lejos al falsificar órdenes de interceptación telefónica.

Argumenta que el supuesto asesino en serie está comunicándose con él y con la prensa, lo que justifica la necesidad de estas órdenes. Sin embargo, su verdadero objetivo es espiar a los traficantes de drogas y obtener evidencia para sus casos en curso.

La táctica de McNulty es profundamente controvertida y éticamente cuestionable, lo que le provoca conflictos con otros personajes y agita el drama en la serie.

Aunque su objetivo es, en última instancia, poner fin a la actividad delictiva en la ciudad, la forma en que lo hace pone en tela de juicio su integridad y la de todo el departamento de policía de Baltimore.

Es importante notar que esta trama representa la complejidad moral y ética que es una característica clave de The Wire, donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto a menudo se difuminan en el desafiante contexto de la vida urbana en Baltimore.

