En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Yeison Jiménez confirma a sus fans en Bogotá algo que esperaban hace meses

Yeison Jiménez confirma a sus fans en Bogotá algo que esperaban hace meses

El artistas reiteró su cariño por la capital y respondió a los pedidos que, durante meses, los fans le hicieron a través de redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad