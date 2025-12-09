Yeison Jiménez confirma a sus fans en Bogotá algo que esperaban hace meses

El que es caballero repite, o eso dice Yeison Jiménez a sus seguidores en Bogotá tras su concierto en julio de 2025 en El Campín, pues durante meses en sus redes sociales les pidieron a gritos una segunda fecha y, finalmente, el día llegó: el oriundo de Manzanares, Caldas, hará su segundo estadio en la capital.

Una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores en redes sociales, en especial para aquellos que han seguido de cerca la carrera del cantante. La cita será el 28 de marzo de 2026, buscando llenar por segunda vez en su vida este recinto.

“Lo que vivimos en el primer Campín fue tan grande, que muchos se quedaron por fuera y otros ni recuerdan cómo terminó la noche. Por eso decidí volver, porque ustedes lo pidieron. Esta vez quiero estar más y vivir una noche que quede marcada para siempre. Invito a todo el país a que llenemos el estadio por segunda vez. Nos vemos el 28 de marzo de 2026 en El Campín. ¡Los amo! La revancha es ahora”, expresó el artista.

Por ahora, no se han confirmado precios de este concierto ni cómo será finalmente el escenario. Por ahora, solo se encuentra en preregistro para que los fans se inscriban y sean los primeros en asegurar un lugar: https://eventos.tuboleta.com/yeison-jimenez-preregistro



Yeison Jiménez quiere hacer historia en El Campín. Foto: AFP- Instagram @yeison_jimenez.

Estos fueron los precios de Yeison Jiménez en Bogotá en 2025

Palco Invitados Especiales – $8.500.000 + $1.542.000 – 36 Palco Alfombra Roja – $7.500.000 + $1.362.000 – 62 Palco Diamante – $6.500.000 + $1.182.000 – 92 Palco Oro – $5.500.000 + $1.002.000 – 136 Palco Plata – $4.500.000 + $822.000 – 192 Sillas Platea – $265.000 + $54.200 – 6.421 Oriental Baja – $210.000 + $43.200 – 11.117 Oriental Alta – $180.000 + $37.200 – 3.955 Norte Alta – $115.000 + $24.200 – 4.217 Occidental Baja – $225.000 + $46.200 – 1.284 Occidental Alta – $195.000 + $20.200 – 7.427 Occidental Alta VIP – $325.000 + $66.200 – 174

Así se cumplió el sueño y se venció el miedo

El 26 de julio, Yeison Jiménez protagonizó un hito en la música popular colombiana al convertirse en el primer artista del género en llenar en solitario el Estadio El Campín de Bogotá. Más de 45 mil personas asistieron al concierto y otras 20 mil lo siguieron en vivo por YouTube. Durante más de tres horas, el cantante interpretó 45 canciones en el marco de su Mi Promesa Tour, acompañado de una producción escénica sin precedentes con luces inteligentes, fuegos artificiales y visuales creados con inteligencia artificial.