Es un acto de absoluto chantaje: FMC sobre postura farmacéuticas frente a vacuna contra COVID

Sergio Isaza Villa, presidente de la Federación Médica Colombiana, habló en Noticias de la Mañana sobre la posición de las farmacéuticas que están creando la vacuna contra el coronavirus , al no asumir responsabilidad por efectos secundarios.

Esto es un acto de absoluto chantaje, en el sentido de lo que está produciéndose es más una carrera por ganar un puesto en el mercado para vender la mayor cantidad posible de las vacunas y se descuida lo más importante que es la seguridad.

Si bien Isaza aseguró que hoy día la tecnología ha permitido que el proceso de búsqueda y desarrollo de la estructura de una vacuna se demore mucho menos, los estudios de seguridad tienen que cumplir con un tiempo específico.

“Porque aquí se trata de efectos secundarios sobre vidas humanas, sobre niños, adultos y ancianos”, recalcó.

Esto luego de que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, revelara que las farmacéuticas productoras han pedido que dentro de las negociaciones exista una cláusula de indemnidad que consiste en que toda la responsabilidad de posibles efectos secundarios en su aplicación recaiga en el Gobierno y no en ellas.

Publicidad

“La gente no es boba, si a mí me dicen que esto me puede ayudar contra el COVID, pero también que me puede dejar efectos graves o me puede matar, pues la gente no va acceder tan fácilmente, accede porque son una cuestión de seguridad”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.