Medicina Legal analiza mil restos óseos para identificar víctimas del Palacio

Los primeros resultados se conocerían entre los meses de enero y febrero de este año cuando sean entregados los restos de 3 personas.

Publicidad

"Hemos avanzado en la identificación de algunas otras personas, lo que sucede es que son fragmentos", dijo Valdés (Lea también: Llaman a declarar al general Rafael Samudio por toma al Palacio de Justicia ).

El funcionario aseguró que solo basta que se logre el análisis e identificación del total de los fragmentos óseos entre los que se encuentran los de María Isabel Ferrer.

Publicidad

"Hasta tanto no completar el estudio de la totalidad de fragmentos que superan los mil, no tener todos los perfiles para reunir esos fragmentos y poderlos entregar a las familias no lo vamos a hacer. Esperamos que entre enero y febrero tengamos otros resultados", explicó.