Para que dejen de ser llamados terroristas deben dejar las armas: De la Calle

“La situación no es esa, primero dejación de armas, si dejan las armas no hay razón para que sean consideradas como un grupo terrorista, ese es el mensaje que hay que mandar a Europa y al mundo, hay que cruzar esa muralla, ese es el punto clave”, dijo De la Calle.





El negociador también señaló que esta guerrilla hará entrega de sus armas a un componente internacional y no tendrá posesión de ellas.





Esta declaración se da justo después de conocerse una entrevista de AP al presidente Juan Manuel Santos en la que se refirió a las órdenes de captura y a la posibilidad de que Estados Unidos elimine de la lista de organizaciones terroristas a las Farc.





El mandatario indicó que el Departamento de Estado debería eliminar de esta lista a ese grupo guerrillero, en la cual se encuentra desde 1997; así mismo, Santos señaló que “sería de gran ayuda” si el gobierno estadounidense elimina las órdenes de captura por narcotráfico que pesan actualmente sobre algunos de los líderes de esa guerrilla.





Escuche en este audio más información sobre:



-Aumentan los casos confirmados de zika y de mujeres embarazadas contagiadas con el virus en el Valle del Cauca.





-22 de los correos electrónicos del servidor personal de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton no serán publicados debido a que su contenido es "de alto secreto”.





-El Atlético de Madrid ya está en Barcelona para el duelo más llamativo del futbol español este sábado.





-El Distrito reveló que en Bogotá hay 128 casos de Zika reportados, todos ellos de personas que viajaron a climas cálidos.





-Con el apoyo de la Fuerza Aérea se ha logrado controlar en un 80 por ciento el incendio en Lenguazaque en Cundinamarca.