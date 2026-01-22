En vivo
Blu Radio  / Judicial  / A juicio disciplinario la jueza que dejó libre al condenado contratista Emilio Tapia

A juicio disciplinario la jueza que dejó libre al condenado contratista Emilio Tapia

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico había pedido investigar a la jueza Fernández.

