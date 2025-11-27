Abogado de Ricardo Bonilla: “No es necesaria medida de aseguramiento; no se volará”

La defensa del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla salió al paso de las solicitudes de la Fiscalía que buscan imponer medidas de aseguramiento en su contra dentro del proceso por cohecho, concierto para delinquir agravado y celebración indebida de contratos.

El abogado penalista Mauricio Pava, quien representa al exministro, aseguró que la pretensión de enviarlo a un centro carcelario carece de fundamento y contradice los principios constitucionales que rigen las privaciones de libertad en etapa previa al juicio.

En diálogo con Mañanas Blu, Pava insistió en que el exministro ha demostrado, durante todo el proceso, plena voluntad de comparecencia.

“Está demostrado que el profesor Bonilla ha comparecido a todas las audiencias”, afirmó el defensor, quien agregó que el exjefe de la cartera económica es un pensionado de la Universidad Nacional y no cuenta con condiciones económicas que le permitieran evadir la justicia.



“No sólo no ha pretendido irse, no ha pensado en irse, sino que además no puede irse porque no tiene condiciones económicas para instalarse por fuera del país”, sostuvo.



Dos procesos distintos: Bonilla y Velasco ante el Tribunal Superior de Bogotá

La Fiscalía radicó en la mañana de este martes las solicitudes de audiencia que involucran tanto a Ricardo Bonilla como al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, en dos investigaciones independientes pero conectadas por presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos.

En el caso de Bonilla, la acusación se sustenta en los testimonios de Olmedo López, Sneiyder Pinilla y María Alejandra Benavides, esta última considerada su mano derecha durante su paso por Hacienda.

Según los investigadores, el exministro habría coordinado pagos de coimas a siete congresistas de la Comisión de Crédito Público para asegurar la aprobación de proyectos estratégicos de la cartera. La Fiscalía considera que el esquema estaba suficientemente estructurado para justificar la solicitud de una medida restrictiva.

Respecto al proceso contra Luis Fernando Velasco, la hipótesis plantea que habría intervenido para direccionar un contrato de 35 mil millones de pesos a favor del congresista Julio Elías Chagüi a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Aunque el caso también tiene como eje el testimonio de Olmedo López, Velasco ha sostenido que no participó en reuniones clandestinas ni intervino en la adjudicación de contratos. Ha reiterado que presentará ante la justicia todas las pruebas de su inocencia.

Con la solicitud ya radicada, el paso siguiente es la fijación de la audiencia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, cuya magistrada ponente será Aura Alexandra Rosero.



“Una medida de aseguramiento no es una pena anticipada”

Ante las preguntas sobre la eventual solicitud de detención domiciliaria o de reclusión en establecimiento carcelario, el abogado Pava insistió en que el proceso está en una etapa preliminar y que cualquier medida debe estar sustentada en riesgos específicos: fuga, obstrucción de la justicia o peligro para la comunidad.

“La Fiscalía debe determinar por qué es necesaria la cárcel para el profesor Bonilla. O porque se va a fugar, o porque pone en peligro la investigación, o porque es un peligro para la comunidad”, explicó.

El abogado enfatizó que la Corte Suprema ha sido clara sobre el principio de libertad durante el proceso. “Una persona debe estar en libertad mientras se adelantan sus procesos, salvo casos excepcionales. Una medida de aseguramiento no es una pena anticipada”, afirmó, recordando varios fallos recientes que han ratificado ese estándar.

Pava también hizo una precisión frente a comparaciones con otros procesados involucrados en el llamado “escándalo de la plata”. Subrayó que, aunque los hechos investigados pueden tener puntos comunes, los contextos y comportamientos son distintos. “Son casos diferentes… El caso del profesor Bonilla no es un caso de comisiones, no es un caso de maletines con dinero”, señaló.



La defensa insiste en su solvencia probatoria

Para reforzar la tesis de que Bonilla no representa riesgo de fuga, la defensa entregó al tribunal un análisis de la UIAF sobre la situación económica y patrimonial del exministro y su núcleo familiar.

El estudio, solicitado por la propia defensa, concluye que no existen movimientos inusuales ni capacidad económica que sugiera intención o posibilidad de abandonar el país.

Pava recordó que Bonilla incluso entregó su pasaporte a la Fiscalía como muestra adicional de colaboración. “Tenemos los elementos para que quede perfectamente claro que el profesor Bonilla ha comparecido. Él no pretende sustraerse del proceso”, reiteró.

