Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Abogado de Ricardo Bonilla: "No es necesaria medida de aseguramiento; no se volará"

Abogado de Ricardo Bonilla: “No es necesaria medida de aseguramiento; no se volará”

Para reforzar la tesis de que Bonilla no representa riesgo de fuga, la defensa entregó al tribunal un análisis de la UIAF sobre la situación económica y patrimonial del exministro y su núcleo familiar.

