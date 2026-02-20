En vivo
Cartel de la toga: condenan a 10 años de cárcel a José Leonidas Bustos, expresidente Corte Suprema

Cartel de la toga: condenan a 10 años de cárcel a José Leonidas Bustos, expresidente Corte Suprema

La decisión fue tomada por este alto tribunal e incluso pide circular roja a la Interpol, para lograr la captura del exmagistrado.

Reapareció Leonidas Bustos, expresidente de Corte Suprema, vinculado cartel de la toga
Leonidas Bustos, expresidente de Corte Suprema, vinculado cartel de la toga.
Foto: Captura de pantalla video suministrado
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

