Caso Uribe: condenan a Diego Cadena por el delito de soborno en actuación penal

A diferencia de la condena contra el expresidente, Cadena sí podrá seguir en libertad mientras se resuelve la segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá

Diego Cadena abogado colombiano
Diego Cadena abogado colombiano
Foto: Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 03:45 p. m.

El abogado Diego Cadena, quien representó al expresidente Álvaro Uribe, fue condenado por el delito de soborno en actuación penal, debido a las presiones ejercidas contra Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso que involucra al exmandatario por la supuesta manipulación de testigos.

En la misma decisión, el juez absolvió a su socio, Juan José Salazar, al no encontrar pruebas que acreditaran su participación o responsabilidad en los hechos investigados.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos y apoyo económico a Monsalve para que cambiara su versión y favoreciera los intereses de Uribe en el proceso. Según la acusación, estas gestiones no se hicieron de manera legal, sino con el objetivo de alterar el testimonio y, en consecuencia, la verdad procesal. La Fiscalía sostuvo que las reuniones y comunicaciones entre Cadena y Monsalve, sumadas a los pagos y promesas, configuraban un claro acto de soborno en el marco de una actuación penal.

373615_diego-cadena-alvaro-uribe-afp-elespectador.jpg
diego-cadena-alvaro-uribe-afp-elespectador.jpg

¿Qué pasará con Diego Cadena?

El juez le permitirá a Diego Cadena seguir en libertad mientras se resuelve la segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. La lectura completa de la sentencia quedó programada para el 30 de septiembre, cuando se conocerán en detalle los fundamentos jurídicos de la condena.

