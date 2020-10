Citan a interrogatorio a periodistas que denunciaron presuntos acosos de Ciro Guerra

Después de las denuncias que hicieron las periodistas Catalina Ruiz- Navarro y Matilde Londoño en la Revista Volcánicas sobre los presuntos casos de abuso sexual por parte de Ciro Guerra, el director de cine colombiano las denunció por injuria y calumnia.

Ahora, las periodistas fueron citadas a interrogatorio por la Fiscalía General de la Nación y deberán dar explicaciones sobre los testimonios que tendrían documentados de los presuntos casos de acoso sexual por parte del reconocido cineasta.

La citación, que hizo el fiscal 292 adscrito a la Casa de Justicia Kennedy, se da luego del fracaso en una diligencia de conciliación entre las periodistas y los abogados de Guerra.

Sobre la investigación que lleva el ente acusador en contra del cineasta, todavía no se conocen resultados.

El caso

El pasado 24 de junio, a través de un artículo publicado por el portal Volcánicas, se conocieron las denuncias que ocho mujeres revelaron contra el director de cine Ciro Guerra por presunto acoso y abuso sexual en hechos que habrían ocurrido en varias ciudades del mundo.

Los testimonios recogidos por el portal Volcánicas constan de relatos detallados en palabras de mujeres identificadas como Beatriz, Daniela, Eliana, Carolina, Fabiana, Teresa y Gabriela, quienes cuentan los presuntos hechos de acoso y abuso sexual de diferentes niveles de gravedad, con detalles explícitos en sus denuncias contra el director de cine.

Ciro Guerra, en su momento, publicó un video en el que rechazó las acusaciones de la Revista Volcánicas: “me permito manifestar que no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala y que no tengo otra opción para limpiar mi nombre, que recurrir a las vías legales”, afirmó desde México.

También pidió en su comunicación que se espere a “que la justicia evalúe y arroje total claridad de los supuestos hechos mencionados”.