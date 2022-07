Condenan a exjuez en Cúcuta que ordenó devolver bienes incautados a alias 'Megateo'

Víctor Navarro Serrano, alias ‘Megateo’ , era un cabecilla de la estructura criminal ‘Los Pelusos’ quien murió durante un procedimiento policial en 2015. Sin embargo, en el año 2017, la exjuez de control de garantías de Ocaña en Norte de Santander, Luisa Fernanda Bayona Velásquez, decretó la nulidad de las medidas cautelares impuestas sobre varios bienes que hicieron parte del patrimonio ilícito de alias ‘Megateo’ y fue condenada por los delitos de abuso de función pública y prevaricato por acción.

"La Fiscalía estableció que la exjuez de control de garantías, con conocimiento de causa y notoria voluntad de actuar en contra de la ley, asumió roles exclusivos de un superior jerárquico en función y que no le correspondían", explicó Eduar Calderón, director especializado contra la corrupción de la entidad.

Estos bienes, entre los que se encuentran cinco casas y dos ferreterías, quedaron nuevamente a título de posibles testaferros de alias ‘Megateo’ tras la decisión que tomó la exjuez en donde ordenó a las oficinas de registros de instrumentos públicos y a las cámaras de comercio de Ocaña y Aguachica levantar las medidas cautelares a dicho bienes.

La funcionaria fue sentenciada a una pena de cinco años y dos meses de prisión que deberá cumplir desde su casa, teniendo en cuenta que es madre cabeza de familia. Asimismo, la exfuncionaria no podrá ejercer cargos públicos por 7 años y medio.

