Consejo de Estado inadmite demanda contra Gustavo Petro por ausentismo en el Congreso

La demanda que fue presentada por el ciudadano Joan Sebastián Moreno, alega Gustavo Petro debe perder su investidura como senador de la República por inasistencias a sesiones plenarias donde se han votado proyectos de ley. El escrito busca la muerte política del candidato presidencial.

De acuerdo con la demanda, en la legislatura del 2018 a 2019 Petro se ausentó ocho veces: cuatro por enfermedad, dos por permisos de la Mesa directiva del Congreso y registró una licencia no remunerada de hasta tres meses.

En el documento anexa 17 fechas entre 2019 y 2022, en las que el actual candidato presidencial, Gustavo Petro presuntamente faltó a trabajar al Congreso de la República.

El 24 de mayo de 2022, fue presentada la solicitud de pérdida de investidura contra el senador. Sin embargo el Consejo de Estado determinó que en la demanda Moreno no se acreditó como ciudadano e incurrió en errores de trámite. Por lo que el despacho del magistrado Alberto Montaña le dio 10 días para que corrija su solicitud.

En el documento se aseguró que, en varias de esas incapacidades, Petro no justificó sus inasistencias con una incapacidad medica de su EPS, sino de un médico particular y esto no sería una justificación valida para no asistir al Congreso.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el impacto de las declaraciones recientes del candidato del Pacto Histórico: