Decomisan la avioneta de Miguel Jaramillo, esposo de Alejandra Azcarate

La Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo y secuestro a la avioneta que la semana pasada aterrizó en el aeropuerto El Embrujo de la isla Providencia y Santa Catalina, la cual fue sorprendida con 446 kilogramos de cocaína y 102 millones de pesos en efectivo.

En la aeronave, procedente del aeropuerto de Guaymaral, se transportaban el piloto Juan Camilo Cadena y su ayudante, Harold Darío Rivera, quienes fueron judicializados y enviados a la cárcel por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado, así como lavado de activos.

Las autoridades, al verificar la propiedad de la aeronave, pudieron constatar que el pequeño avión tipo Beechcraft modelo C-90, de matrícula N722KR, registrado en Estados Unidos, se encuentra a nombre del empresario Miguel Jaramillo Arango, esposo de la actriz Alejandra Azcarate y su socio Fernando Escobar.

Las pruebas recaudadas por la Fiscalía indicarían que la aeronave, avaluada en 2.200 millones de pesos, habría sido usada para cumplir actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico.

Según la investigación, la avioneta llegó a la isla con el pretexto de llevar ayudas humanitarias y cajas con tapabocas, sin embargo, tras una revisión de las autoridades se pudo evidenciar que debajo de las cajas de tapabocas se encontraba el cargamento de cocaína.

La aeronave ya fue entregada a la Sociedad de Activos Especiales para su administración.

"Durante las diligencias el apoderado del representante legal de la empresa propietaria de la avioneta solicitó el reconocimiento, en calidad de víctima, de su cliente (Miguel Jaramillo)", añadió el ente investigador en su momento. No obstante, el juez del caso no resolvió la petición de Jaramillo debido a que la etapa procesal no lo permite y dijo que el tema se discutirá en la audiencia de acusación.