El juramento del exmagistrado Leonidas Bustos en Mañanas BLU

En entrevista exlusiva con BLU Radio, el exmagistado Leonidas Bustos negó tajantemente hacer parte de una red de corrupción en la Corte Suprema de Justicia que habría cobrado millonarias sumas de dinero para favorecer a varios senadores y exsenadores en procesos en su contra.



“Néstor y todos los aquí presentes, y lo digo mirándolos a los ojos: No cometí delitos. No extorsioné a nadie. No recibí dinero de nadie. Nunca puse la función pública al servicio de ningún interés ni por amistas ni por dádivas ni por dinero. Lo digo y lo reitero categóricamente mirándolo a los ojos”, manifestó.

