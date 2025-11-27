En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía archivó investigación por calumnia contra defensora del Pueblo tras denuncia de mininterior

Fiscalía archivó investigación por calumnia contra defensora del Pueblo tras denuncia de mininterior

Para la Fiscalía las declaraciones que entregó Marín hicieron parte de las denuncias que publicaron varios medios y no fue un señalamiento directo hacia él.

Iris Marín y Armando Benedetti
Iris Marín y Armando Benedetti
Foto: Facebook Defensoría del Pueblo y Armando Benedetti
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad