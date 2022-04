Fiscalía retira preacuerdo con Yhonier Leal y pedirá 60 años de cárcel

A través de una carta a la juez 55 penal de Bogotá, la Fiscalía retiró unilateralmente el preacuerdo con Yhonier Leal, luego de que se retractara de haber aceptado el asesinato de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández.

“El ente acusador el día de hoy ha tomado la decisión irrevocable de retirar el preacuerdo y presentar el correspondiente escrito de acusación ante el juez competente. (…) La Fiscalía General de la Nación reitera que a la fecha no es su voluntad realizar ningún preacuerdo con el imputado Yhonier Rodolfo Leal Hernández”, señaló la Fiscalía.

La decisión del ente acusador se da luego de la retractación de Leal de haber aceptado el asesinato del estilista y su madre, durante la audiencia que pretendía dar legalidad al preacuerdo que establecía una pena de 27 años de prisión.

Así las cosas, la Fiscalía, según explicó Noticias Caracol, pide ahora que Yhonier Leal sea condenado a 60 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

Y es que Leal sorprendió el pasado 22 de abril al señalar que actuó “bajo presión” para aceptar el preacuerdo que la Fiscalía le ofrecía y que era “inocente”, por lo que no iba a pedir perdón por lo sucedido.

"Señora juez, quiero decirle que definitivamente no acepto los cargos, no acepto absolutamente nada. (…) Ahora estoy más claro y consciente y puedo asegurar que he actuado bajo presión. El día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo porque como lo he dicho en varias ocasiones: soy inocente", dijo sorpresivamente Yhonier Leal.

