Fiscalía reveló cómo los hermanos Pérez Hoyos pagaron $1.500 millones por asesinato de Marcelo Pecci

En medio de la audiencia de legalización, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, la Fiscalía General de la Nación reveló que para cometer el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci se ofrecieron 1.500 millones de pesos.

En medio de la audiencia de imputación de cargos que se adelantó en la ciudad de Cartagena, el fiscal delegado Mario Burgos, reveló cómo fueron hechos estos pagos de 1.500 millones de pesos durante el crimen.

Publicidad

“Ellos, los hermanos Ramón Emilio y Andrés Pérez Hoyos, me dieron un total de 900 millones de pesos en efectivo y me los dieron en varias reuniones, eso era para yo cuadrar todo y asesinar al fiscal Pecci. De ahí tenía que pagarle a todos los que participaron en el homicidio, fueron 100 millones para logística del homicidio, 600 millones para les pagaron a todos los que participaron del homicidio y yo tome como 200 millones. A mí me dijeron que por la vuelta pagaron $1.500 millones, pero yo solo recibí 900 millones de pesos y el restante fue para pagar a los de arriba que se quedaron con el dinero”, explicó el Francisco Luis Correa, una de las personas que participo en el asesinato del fiscal Pecci.

El fiscal Burgos narró que Ramón Emilio se comunicó con Francisco Luis Correa Galeano, el día 27 de abril de 2022, luego de triangular una serie de llamadas telefónicas entre los invocados.

“Esta vuelta de matar al fiscal Marcelo Pecci salió como a finales de abril. Ramon me llamó a mi Francisco Luis Correa. Ramon se fue a vivir a Bucaramanga como el 30 de abril del 2022”, explicó el fiscal Burgos durante la imputación.

El fiscal también reveló que Ramon Emilio Pérez Hoyos perteneció en el pasado al grupo ilegal los ‘paisas’ y además que siempre trabajo con las auto defensas.

Publicidad

“Siempre trabajó en los grupos de autodefensas. Trabajo con don Berna, Carlos Castaño, alias el alemán. Ramon a pesar de estar muchos años nunca hizo parte del proceso de desmovilización”, explicó el fiscal.

Además, agregó que este hombre fue capturado en el 2009 y escapó de las autoridades para ser recapturado en el 2010 por el DAS.

Publicidad

Le puede interesar: Lo que fue noticia esta semana en Colombia y el mundo