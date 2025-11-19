Inconformidad de Fiscalía en audiencia de caso Jaime Moreno por mencionar el caso Colmenares

Avanza el proceso judicial por el brutal homicidio de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de Los Andes asesinado en una fiesta de Halloween

El asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de Ingeniería de Sistemas de 20 años de la Universidad de los Andes, sigue conmocionando a Bogotá. El crimen ocurrió en la madrugada del 31 de octubre, durante una fiesta de Halloween, cuando el joven fue atacado a golpes en un hecho que la jueza del caso calificó como una agresión colectiva, desmedida y brutal, sin que hubiera provocación alguna que justificara la violencia.

Durante las más recientes audiencias, la Fiscalía reveló detalles que describen una ataque letal desde el primer instante, descartando que se tratara de una simple riña o un acto de intolerancia. Con base en ese material probatorio, el ente acusador logró que la jueza impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra los dos señalados agresores: Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González.

Hermano de Colmenares habla de joven de Los Andes Foto: Redes Sociales: X; @JcolmenaresE

Según la reconstrucción de los hechos, Suárez habría regresado para propinar “dos patadas más” a Moreno cuando ya estaba en el suelo, convulsionando y ahogándose con su propia sangre. Incluso, habría incitado a otros a “acabar con él” y luego se habría jactado de lo ocurrido.



Sobre González, la jueza fue contundente al afirmar que “quien patea la cabeza de un ser humano no puede alegar que no previó el resultado mortal”. La Fiscalía también subrayó que ambos agresores abandonaron el lugar pese a ver que la víctima sangraba por la boca, nariz y ojos, lo que para el ente acusador evidencia un “desdén absoluto por la autoridad y por la vida”.

En medio de la audiencia de apelación de la defensa de González, la fiscal expresó su inconformidad con que hayan citado el caso de Luis Andrés Colmenares, ocurrido el 31 de octubre de 2010.

"Aquí la Fiscalía no está intentando limpiar su responsabilidad, como lo afirma la señora delegada, la defensora. No entiendo por qué trae a colación el caso Colmenares, pero que allí no se haya hecho justicia no significa que ahora estemos tratando de lavar nuestra imagen", dijo la representante de la Fiscalía.

Además, confundió el nombre de Luis Andrés: “La motivación no fue enviar un mensaje a la comunidad de que, como en el caso de José Luis Colmenares no se hizo justicia, aquí sí se va a hacer".

El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar a una tercera mujer, vestida con un disfraz corto y un accesorio llamativo, quien habría estado junto a los agresores antes de la golpiza. Su testimonio podría ser clave para esclarecer los momentos previos a la fatal agresión.