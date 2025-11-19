En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Inconformidad de Fiscalía en audiencia de caso Jaime Moreno por mencionar el caso Colmenares

Inconformidad de Fiscalía en audiencia de caso Jaime Moreno por mencionar el caso Colmenares

En medio de la audiencia de apelación de la defensa de Ricardo González, la fiscal expresó su inconformidad con que hayan citado el caso de Luis Andrés Colmenares, ocurrido el 31 de octubre de 2010.

