Investigan asesinato de una mujer en su propia vivienda en Neiva

En hechos que son materia de investigación, una mujer identificada como Heidy Julieth Rojas de 22 años, fue atacada por varios hombres armados en su propia vivienda ubicada en el barrio Los Alpes de Neiva, quien fue auxiliada por su familia y llevada al hospital universitario de esta ciudad donde pese a los esfuerzos médicos falleció. La joven deja un bebé de tres meses de nacido.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, el coronel Héctor Jairo Betancourt, dijo que en la seccional de investigación Sijin en coordinación con la Fiscalía, adelantan la recolección de evidencias materiales que les permita esclarecer este hecho y dar con la identificación de los responsables.

“La Policía rechaza y lamenta estos tipos de actos violentos hacia las mujeres, asimismo, le hago un llamado a la comunidad o de quienes tengan información valiosa que sirva para esclarecer este hecho se manejará con absoluta reserva, información que sería efectiva para el esclarecimiento y obtener los resultados que la familia y la comunidad espera”, expresó el coronel Betancourt.

Por su parte, la secretaria de la Mujer Infancia y Adolescencia Municipal, Clara Peña, rechazó este caso de violencia de género y dijo que, de acuerdo con los reportes recibidos, la víctima había denunciado amenazas en su contra hace dos años ante la Fiscalía.



“Ella había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía, pero son hechos que se deben investigar nuevamente, solicitarle a la Fiscalía si aún está la respectiva denuncia y que hechos denunció en su momento. En su caso muy doloroso es un caso que enluta a Neiva y es un hecho que, indiscutiblemente, como Secretaría de la Mujer rechazamos”, anotó la funcionaria de la administración municipal.

De acuerdo con datos oficiales, que en lo que va corrido del mes de enero del 2026 hay un registro de cuatro casos de feminicidios, ocurridos en Neiva, Algeciras, El Agrado y Garzón, hechos que preocupan a las autoridades.