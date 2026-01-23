En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Investigan asesinato de una mujer en su propia vivienda en Neiva

Investigan asesinato de una mujer en su propia vivienda en Neiva

Según información oficial, la víctima de 22 años había denunciado amenazas hace dos años.

