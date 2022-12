Iván Cepeda muestra desespero al intentar recusar al fiscal: abogado de Uribe

El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, dijo que una recusación del senador Iván Cepeda contra el fiscal Francisco Barbosa sería temeraria y delirante. Además, aseguró que los anuncios del congresista muestran su desesperación.

“Lo único que está demostrando el senador Iván Cepeda es que él quería a toda costa que el caso quedara en manos de la sala de Instrucción y del magistrado Reyes. Como no logró ese propósito por más que lo intentó, está mostrando desespero”

En opinión del abogado, recusar al fiscal sería una acción jurídica delirante y temeraria.

“Las personas, los servidores públicos y los funcionarios tienen que actuar con alguna responsabilidad. Esta petición, que no he visto que haya sido presentada, que no aparece en ninguna parte, sería, si la presenta, sería temeraria y diría que delirante”,

Granados afirmó que la ley deja en claro las causales para recusar y que en su opinión no se ha cumplido ninguna de ellas.

“Las causales de impedimento de recusación no se las inventa uno, existen en el código, están ahí reglamentadas. En este caso tengo entendido, por los medios de comunicación, que han hablado de amistad íntima entre el fiscal general y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Enemistad grave o amistad íntima con él? Yo no veo ningún fundamento sobre esto”, declaró.

El jurista explicó además la solicitud interpuesta ante el jefe del ente investigador con la que se pidió la puesta en libertad inmediata del expresidente, quien se encuentra en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por orden de la Corte Suprema de Justicia.

