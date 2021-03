“Jamás he buscado retractarme (sobre Álvaro Uribe)”: Juan Guillermo Monsalve

Juan Guillermo Monsalve Pineda es el protagonista de actuaciones judiciales y políticas alrededor del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, pues lo ha vinculado ante las autoridades con organizaciones paramilitares que funcionaron en Antioquia, específicamente el Bloque Metro.

Dos intentos diferentes de abordarlo para que cambiara esa versión y señalara que sólo había hecho tales afirmaciones por supuestos ofrecimientos del senador Iván Cepeda motivaron la investigación penal en contra del exmandatario que inició el 22 de febrero de 2018 en la Corte Suprema de Justicia y llevó a su detención en agosto de 2020.

Tras renunciar a su fuero, la Fiscalía tomó el caso y, tras recaudar más de 21 testimonios, radicó una solicitud de preclusión el pasado 5 de marzo.

Dentro del expediente completo de la Fiscalía General, conocido por la alianza informativa de El Espectador y BLU Radio, reposa la ampliación de testimonio que rindió Monsalve ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

La declaración se tomó el 9 de noviembre de 2011 en el expediente que allí se sigue todavía contra el representante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada, investigado por el posible delito de soborno a testigo en actuación penal. Fue examinada por el fiscal Gabriel Jaimes.

¿Qué dice Monsalve?

El testigo clave se ratificó en cada afirmación hecha en las primeras pesquisas y aseguró que nunca ha buscado retractarse.

En la diligencia, desarrollada de manera virtual, estuvieron la magistrada auxiliar de la Sala de Instrucción, María Méndez Molina; la delegada de la Procuraduría, María Lourdes Hernández; el representante Álvaro Hernán Prada y su abogado José Fernando Mestre, así como su abogado suplente Nicolás Hurtado; y el abogado Reynaldo Villalba, quien representa al senador Iván Cepeda, víctima acreditada en el caso.

Ante ellos, Monsalve dijo que no solo no ha querido retractarse, sino que, si le hubiera interesado hacer tal cosa, no tendría que buscar a nadie para hacerlo, pues tenía una ruta directa para hacerlo: el ganadero y amigo del expresidente: Juan Guillermo Villegas.

“Si yo fuera a buscar pa’ retractarme o buscar al expresidente (Álvaro Uribe ) le hubiera mandado la carta (al ganadero) Juan Guillermo Villegas. Es que siempre hemos sido, como me lo mandó a decir él a mí, familia, yo siempre he sido de allá. Entonces yo no tenía necesidad de buscar ni a (al congresista Álvaro Hernán Prada) ni a nadie, no tenía necesidad de buscar ni a (Carlos López) Caliche, Caliche pa mí no es nadie”, indicó.

Así, tajante, es su declaración. Su dicho es clave porque, al menos, la mitad del expediente que hoy tiene en ascuas al país tiene que ver con una supuesta intención del expresidente de buscar la retractación de Monsalve a través de terceras personas.

En el primer episodio aparece Carlos López, mejor conocido como ‘Caliche’ o ‘El Llanero’, un comerciante huilense que es conocido de Monsalve de, por lo menos, 2013. Aunque, según esta declaración, tienen recuerdos diferentes de quién fue la persona que los presentó. Monsalve dijo que fue por un amigo llamado José Luis, cuyo apellido no recuerda, mientras que Caliche habló de un alias Andresito.

Al ser preguntado por ello, Monsalve dice que López está confundido, pues a quien él referencia como Andresito es José Alfredo Giraldo Quijano, de alias ‘Alex’.

¿Cómo lo sabe?

“Él en las entrevistas que dio mostró una foto de Alex, de José Alfredo”. Caliche, quien visitó a Monsalve dos veces, que él recuerde, le hablaba de vez en cuando sobre temas de mujeres y comidas, pero hasta ahí.

Nunca, dice Monsalve, antes de ese febrero de 2018 lo había buscado para hablar de temas judiciales, de qué hizo en el Bloque Metro, ni de las declaraciones dadas a la justicia, ni de Álvaro Uribe ni Iván Cepeda.

“Él empezó como el 19 de febrero que necesitaba venir a visitarme urgente, que tenía que decirme algo muy urgente. ¿Qué como hacía? Él pensó que yo ya estaba en Eron y que podía entrar el miércoles a hablar conmigo. Yo le dije que no había ninguna forma de hablar. Que si quería, que pal’ sábado y él dijo:

“No, es que no se puede pal sábado, tiene que ser urgente”. Ante la insistencia, hablaron por un celular que Monsalve tenía en prisión y cuyo número ‘Caliche’ tenía previamente.

¿Qué le dijo?

Tal y como reposa en el expediente de la Corte Suprema, ‘Caliche’ le envió mensajes y notas de voz señalando que le habían llegado “de parte del ex”, mencionó al congresista Prada y le pidió enviar con urgencia la retractación en carta o en un video.

En esta nueva declaración, Monsalve se ratifica en sus palabras ante las preguntas de las partes.

“Él me dijo que, según las conversaciones con él, fue que lo habían buscado. Un amigo en común con el señor Álvaro Hernán Prada y que venía pues pa’ que yo le mandara una carta o un video retractándome”, le respondió al abogado de Cepeda, Reynaldo Villalba.

“La retractación tenía que decir que me habían prometido cosas como pa’ sacarme ligero de la cárcel y que me habían quedado mal. Que explicara todo eso y que me habían prometido y que me habían dado cosas para que yo hablara en contra del senador Álvaro Uribe y que, pues pa’ que me retractara y que yo dijera que él que me había puesto así era Iván Cepeda”, agregó.

Monsalve reiteró que Caliche le decía que a él lo estaban buscando desesperadamente y que, incluso, había escuchado “cuando el señor Uribe le hablaba al teléfono del doctor Prada. Según él (Caliche) como que decía que cuadraran conmigo que pa’ que yo me retractara”.

Monsalve dijo que Caliche le envió una foto del perfil del teléfono de Prada y que le mandó el teléfono del congresista para demostrarle que era en serio.

“Él me decía y juraba hasta por la hija de él que, me lo juraba que estaba hablando con él y que las garantías de lo que yo dijera o meterme a la JEP o lo que fuera, que ahí estaba, que las garantías estaban”, dijo Monsalve.

¿Qué le ofrecieron?

Según el testigo, ‘Caliche’, como emisario de Prada, le ofreció que le iban a poner a los mejores abogados para que saliera de prisión en dos o tres meses y citó con nombre propio a ‘Granados’, quien sería Jaime, abogado titular del expresidente.

Ante la pregunta de si le dijeron quien era el encargado de sacarlo de prisión en pocos meses, Monsalve contestó:

“Él (Caliche) decía que me ponían los mejores abogados que tenía dizque ‘El Caparrudo‘. “¿Quién es El Caparrudo?”, preguntó la magistrada auxiliar: “Según él, era el doctor Uribe, el señor Uribe”. Monsalve no hizo retractación alguna y, en cambio, envió por WhatsApp las conversaciones con Caliche al senador Cepeda.

En tiempo casi real su defensa la envió a la Corte Suprema y el alto tribunal abrió una investigación el 22 de febrero de 2018, seis días después de que cerrara una denuncia que Uribe Vélez había interpuesto contra Cepeda. El día 23, de hecho, se vencía el plazo para que la defensa pudiera pedirle a la Corte que reversara esa decisión y, por ello, dijo el testigo y el alto tribunal, era que se necesitaba con tanta urgencia su retractación.

“Cuando me empezó a decir por qué era que necesitaba hablar conmigo me dijo que porque eso lo tenía que presentar el día 23 o pal’ viernes lo tenían que presentar a la Corte la retractación mía. Que como que el abogado Granados estaba que se reventaba si yo no mandaba eso”, dijo el testigo.

Monsalve aseguró que no intentó llamar al teléfono de Prada y aseguró que fue el abogado Hugo Tovar la persona que habría hecho contacto entre ‘Caliche’ y el representante. No obstante, según Monsalve, él nunca había hablado con Carlos López ni le había manifestado a él en alguna oportunidad una supuesta intención de retractarse.

“Ni a él ni a nadie” fue una de sus respuestas al respecto. Monsalve, quien tiene dos condenas por secuestro a 47 años de prisión por delitos que él dice no haber cometido, ratificó que le dio una entrevista al senador Cepeda en 2012, la que fue usada por el congresista en un debate de control político al expresidente por presuntos nexos con paramilitares, pero dijo que cuando la dio ya había intentado hacer manifestaciones similares a la justicia.

Además, aseguró que buscó a Cepeda cuando fracasó en un intento de entrar a Justicia y Paz en 2011 y afirmó que el senador del Polo nunca le hizo ofrecimientos para declarar contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.

“Cuando fui la primera vez a Justicia y Paz con los conocimientos que tenía desde que empezó ese bloque, antes de ser el Bloque Metro, y estuve en la terminación del Bloque Metro, pues yo digo, con mis conocimientos, si eso es un rompecabezas, uno lo termina de completar", dijo.

"Pensé que me iban a aceptar y que no me tocaba pagar eso (los 47 años), sino ocho años en Justicia y Paz, esa era pues la única opción que tenía”, indicó.

Según su posición, en 2011 buscó a Justicia y Paz y empezó a contar sobre la llegada de las Autodefensas de Córdoba y Urabá luego de varios inconvenientes en la finca Guacharacas, que fue de propiedad de los Uribe Vélez.

“Como a uno le dicen que jura decir la verdad y nada más que la verdad, y cuando yo empecé a decir eso ya me echaron. Me dijo que no me recibía la declaración más”.

De otro lado, Monsalve criticó severamente varios dichos de Carlos López en entrevistas a medios de comunicación. Una en concreto, a Semana, donde dijo que supuestamente él tenía un plan para asesinar a Iván Cepeda. Durante varios fragmentos de la declaración del 9 de noviembre de 2020, Monsalve se muestra molesto por ello.

“Eso es muy ilógico. Yo busqué Justicia y Paz con ese propósito de solucionar mi condena, preferí contar mi verdad desde que empecé hasta que terminé (en el Bloque Metro), y él va a decir que yo me voy a hacer una condena. ¿Con qué fin yo tenía que matar a ese señor? Con qué o por qué yo tendría que matar a ese señor como dicen. No, eso no se le ocurre sino a él. Yo no sé de dónde sacó ese señor eso”, dijo.

Incluso, Monsalve reseñó una entrevista concedida por Hugo Tovar a este diario, en el que el abogado desmiente saber de tal asunto. En respuesta a la pregunta elevada por el defensor de Prada, Monsalve insiste:

“Es que como va a decir (Caliche) que yo quería matar al senador Iván Cepeda, cómo se le ocurre decir una cosa de esas". ¡Hombre!, no me tiré tan bruto estando en la calle me voy a tirar ese brutazo aquí (sic). Voy a hacer una cosa desde acá y yo renuncié a la vida que yo llevaba en agosto del 2007. Una parte, mi mujer quedó embarazada de mi segunda hija y yo preferí más bien dedicarle tiempo a mi familia”.

En respuesta a la magistrada auxiliar, el testigo Juan Guillermo Monsalve insiste en su desconcierto sobre esa afirmación.

“No señora, es que cómo va a decir que yo iba a matar a Iván Cepeda o que cuadré algo. O, ¿Cómo van a decir que yo le dije que le buscara a alguien pa’ hablar pa’ yo retractarme? Jamás yo he buscado o le he mandado razón a alguien que yo me quiero retractar o que he venido llorando aquí porque vivo muy arrepentido porque hable, no”, insiste.

Ante la pregunta de, entonces, por qué Carlos López dijo públicamente tal cosa, Monsalve no se atreve asegurar tajantemente, pero sí dice que tendría que haber alguien detrás de todos estos episodios.

Así lo respondió al abogado Villalba:

“Pues yo me imagino que, así como lo buscaron pa’ que buscara a mí, así mismo le hicieron el libreto porque eso, lo que hace que yo empecé y desde 2018 pa’ acá, eso no me ha venido (sic) sino problemas y una sarta de mentiras de varias personas”.

Más adelante responde a la magistrada auxiliar:

"Es muy complicado uno asegurar porque aquí cualquier cosa que uno diga se le puede devolver a uno, pero, por ejemplo, lo que querían que yo hiciera en contra de Iván Cepeda, eso es lo que han estado haciendo conmigo: hablando mal de mi pa’ desacreditarme o no sé con qué fin lo hacen”.

“Yo no creo que sean adivinos de varias partes pa’ que todos hablen en el mismo idioma. ¿No, es que si hablan 10 o 15 en contra mía es porque es verdad? No, no se quién es el que maneja esa situación, pero Carlos López no es adivino pa’ que hable como habla Pardo Hasche en otras ocasiones, o Jurado u otro interno”, siguió.

Monsalve se refiere a que, justo cuando ‘Caliche’ le escribió para buscar con urgencia la citada retractación, también lo buscó el abogado Diego Cadena, con quien habló efectivamente el día 22, con la antesala de una charla de un compañero de prisión, Enrique Pardo Hasche, quien le decía que terciara en favor de Álvaro Uribe.

También se refirió Monsalve a una entrevista concedida por Nicolás Jurado al programa La Noche.

“Dice que yo supuestamente mandé a hacer homicidios dizque a Risaralda. Cosas absurdas dice él igual que Carlos López. No sé con qué fin los ponen a qué hablen cosas así porque, yo le digo una cosa: cuando me capturaron, Mario Iguarán salió hablando que habían capturado al hombre más estratégico de Los Rastrojos, que no dejaba testigo, que cuando yo hacía algo con un compañero de trabajo, que mataba también al compañero", expresó.

"Entonces no se por qué dicen cosas. O soy un comandante bien o soy un comandante mal hablado o que le gusta hablar. Yo como voy a mandar a hacer un homicidio y le voy a decir dizque a Jurado...Un pelado que no era amigo mío porque él le ayudaba a un muchacho que le decían La Máquina y a La Máquina le mataron el papá Comba (jefe de Los Rastrojos)”, afirmó.

Luego del escándalo mediático y del avance del proceso judicial, Carlos López se retractó y dijo que buscar a Monsalve fue iniciativa suya y que nadie lo buscó. Monsalve, preguntado sobre ello, dijo:

“No, eso es mentira. Porque como lo dije a ahora, él no es adivino pa’ que yo mandara algo así pa’ que le sirviera a este señor. ¿Y cómo me van a buscar por dos lados diferentes con el mismo tema? Él no es adivino pues, a él lo tuvieron que haber buscado me imagino yo porque estaba hablando, imagínese juraba hasta por la hija”.

De otro lado, Juan Guillermo Monsalve se mostró molesto por la exposición pública de su familia, con quien tiene diferencias precisamente por este caso. Sin mencionarla explícitamente, se estaría refiriendo el testigo a una visita que un medio de comunicación hizo a la finca La Veranera, en Apía, Risaralda, en 2020, cuando sus padres vivían allí.

“¿Estamos en un problema y van y los muestran a ellos como pa’ que les pase alguna cosa? Inmediatamente les tocó tener que dejar de vivir donde estaban y correr de allá por la situación. Pa’ no correr peligro allá donde estaban. ¿Entonces, eso lo hacen ver que la finca tiene algún problema? Hombre pues si tiene algún problema muéstrelo a la Fiscalía o al que tengan que mostrarle, ¿pero por qué tenían que mostrar la ubicación de mis padres? Eso es una forma de presión pa’ mi”.

En ese sentido, Monsalve le pidió a la Corte que le mantenga su seguridad y aseguró que lo sucedido en Cómbita en su contra no fue una pelea interna.

“Yo de problemas no soy, tampoco me aguanto a nadie, pero los problemas cuando me tiraron en Cómbita, por decir, ¡eso fue un mandado a hacer! Y me hacen ver de que eso es un problema, una pelea mía con un matón para que me quiten las medidas de seguridad que tengo, ¡no!, ese es un tema muy delicado”, dijo.

Monsalve aseguró, además en su declaración. que desde que fue agredido en la cárcel de Cómbita frenó sus declaraciones, que renunció en 2013 a seguir dando testimonios en los que podría auto incriminarse y que con el senador Cepeda solo hablaba de temas de su seguridad y que, de eso de todas maneras, no dialogó nunca con Carlos López.

“Nunca y además yo tampoco he tocado esos temas con Iván Cepeda y yo no me voy a poner a hablarle cosas a Carlos López de que “es que me están colaborando pa’ salir”. No, si fuera así yo no hubiera buscado a Justicia y Paz. Es que yo no entiendo mucho de leyes, pero yo se la condena que tengo y se que cualesquiera no puede, así como me han dicho o como me decía Carlos, que en dos o tres meses estaba fuera, no, eso no”.

En la ampliación de declaración, que duró una hora y 49 minutos, Monsalve asegura que nunca se desmovilizó.

“Hay unos problemas en Antioquia míos. Por ejemplo, yo pensaba que en cualquier momento me podían reventar. Entonces yo le dije a Luis Alberto Villegas que me iba a desmovilizar y él me dijo: “usted es que es huevón. Eso es pa’ bobos o pa’ gente que tiene problemas y cuáles problemas judiciales, todavía no tenemos nada de eso”. Y yo le dije: “pues sí. ¿Y si me revienta más adelante?”. Me dijo: “cuando reviente miramos qué hacemos”.

*Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastián Cote. De parte de Blu Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).