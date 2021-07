Juez negó reconocimiento a presuntas nuevas víctimas en caso Uribe

La juez 28 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz, negó una solicitud que buscaba el reconocimiento como víctimas a dos personas en el proceso que se adelanta en ese despacho contra el expresidente Álvaro Uribe y cuya decisión de preclusión será dictada este jueves a favor del exmandatario.

Se trata de una solicitud que el abogado Luis Alfredo Castro Barón elevó en nombre propio y como apoderado del padre Abel de Jesús Barahona Castro. Sin embargo, no entregó el poder que aquel le confiriera para que lo representara en esta solicitud, por eso la juez 28 penal Carmen Elena Ortiz no se pronunció sobre el caso del padre Abel de Jesús Barahona.

La juez le negó la posibilidad al abogado Castro porque los hechos expuestos en la petición, y que son el respaldo de esa solicitud, no guardan ninguna relación con los hechos por los cuales está procesado el expresidente Álvaro Uribe que son los supuestos ofrecimientos a testigos

Igualmente, la juez Gutiérrez negó la solicitud porque el abogado Castro no demostró la legitimidad para tener un interés directo en el proceso que se decidirá este jueves desde las 8:00 de la mañana.

“Aunque en su petición indica que adjunta unos documentos, no los aportó, de manera que no se cuenta con elementos de juicio que evidencien tal condición. De acuerdo con lo anterior, no le es dable a esta funcionaria acceder a la petición de Luis Alfredo Castro Barón”, indicó la juez.