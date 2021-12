La realidad es que él no puede seguir así: abogado sobre solicitud de eutanasia de Víctor Escobar

“Esto es dilatar el proceso, ponerlo en una espera que no es necesaria”, comentó Luis Carlos Giraldo, abogado de Víctor Escobar, sobre la orden de un juez quien determinó la posibilidad para que Escobar pueda elegir la fecha de su eutanasia, la cual se ha venido postergando.

“La juez, por segunda vez, informa que es una obligación respetarse el derecho que tiene Víctor de decidir si muere o sigue viviendo con sufrimiento (…) La juez muestra todos los argumentos de la sentencia y determina que sí es un paciente en condiciones para recibir la eutanasia, así no esté en estado terminal”, explicó en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.

“ El Congreso de la República debe legislar para que no siga sucediendo el tema de tutela por pacientes. La corte ha sido enfática en este derecho que tienen”, añadió.

Giraldo señaló que seguir alargando esta sentencia es imponer una espera a la que Víctor no puede someterse más y, esperan que la EPS Coomeva no impugne la decisión.

“La realidad es que Víctor no puede seguir así, que si se autorizó o no. La solicitud en este momento a Coomeva es que no se impugne la sentencia, es dilatar el proceso, ponerlo en una espera que no es necesaria”.

Este es un calvario judicial por el que tienen que pasar las personas que piden la eutanasia como un derecho en Colombia y, según detalló el abogado Giraldo, en la actualidad los pacientes tienen que hacer el trámite de la tutela.

“Por el momento, cada paciente que no esté en fase terminal deberá acudir a la acción de tutela hasta que el Ministerio de Salud no regule los comités científicos (…) Esto, más que una pelea jurídica, es un tema político-religioso, donde los pacientes no deberían estar involucrados”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: