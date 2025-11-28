La tutela que interpuso Ricardo Roa contra el CNE que alega vulneración al debido proceso

El presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial Petro Presidente, Ricardo Roa, presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando vulneración a sus derechos al debido proceso y a la defensa dentro del expediente en su contra. La tutela fue radicada antes de que el organismo electoral adoptara la reciente decisión, con el argumento principal de que la entidad cerró el traslado para alegatos sin practicar pruebas previamente ordenadas y consideradas esenciales para evaluar los estados contables de la campaña en primera y segunda vuelta.

En el documento, Roa sostiene que el CNE abrió el paso final del trámite sancionatorio pese a que no se había recibido un concepto técnico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), prueba decretada como necesaria para analizar los informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial. El escrito indica que, tras la remisión inicial hecha por la Junta Central de Contadores, que señaló no tener competencia para emitir el concepto, la solicitud fue enviada al CTCP, donde quedó radicada con un número específico, pero nunca se incorporó al expediente ni se dio cuenta de su respuesta.

“Pese a la radicación, no se incorporó al expediente la respuesta del CTCP ni el concepto técnico solicitado. De este modo, se produjo un cierre funcional de la fase probatoria al haberse corrido traslado para alegatos de conclusión sin que se hubiese practicado una prueba decretada, pertinente, útil y conducente, directamente vinculada a los cargos sexto y octavo y necesaria para evaluar los supuestos contables, los criterios de auditoría y la consistencia de los informes de ingresos y gastos” sustento el presidente de Ecopetrol.

Roa también advierte que otra prueba técnica decretada por el CNE, una solicitud dirigida a Armando Novoa para que emitiera un concepto sobre los deberes de auditoría y reporte de la campaña, tampoco fue incorporada dentro del plazo establecido, ni antes de que se ordenara el traslado para alegatos de conclusión “la consecuencia procesal es inequívoca, se anticipó la fase conclusiva sin integrar un elemento probatorio decretado y determinante para la contradicción técnica de los cargos”.



En consecuencia, la tutela buscaba que se deje sin efectos el auto que abrió el traslado para alegar y que se ordene la práctica completa de todas las pruebas decretadas.Por ahora, el Tribunal continúa con la etapa de estudio.