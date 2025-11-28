En vivo
Blu Radio  / Judicial  / La tutela que interpuso Ricardo Roa contra el CNE que alega vulneración al debido proceso

La tutela que interpuso Ricardo Roa contra el CNE que alega vulneración al debido proceso

La acción fue radicada antes de que el organismo electoral adoptara la reciente decisión, con el argumento principal de que la entidad cerró el traslado para alegatos sin practicar pruebas previamente ordenadas.

