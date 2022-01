Las ocho personas que declararon sobre cómo era la relación entre Mauricio y Yhonier Leal

El fiscal del caso, Mauricio Andrés Burgos, reveló las declaraciones que rindieron en la Fiscalía ocho personas cercanas al estilista Mauricio Leal con las que, supuestamente, quedaría demostrado que no tenía la mejor relación con su hermano Yhonier.

Dicen los entrevistados que Yhonier hablaba mal de Mauricio a sus espaldas, que buscaba parecerse a él y que lloró más la muerte de su perro Daws.

Entrevista de Yessica Yulieth Ramos

Dice la Fiscalía que Yessica era empleada de la peluquería de Mauricio y que apoyaba con el servicio doméstico en la vivienda de él en la Calera. En declaración ante la Fiscalía, Yessica cuentaó que trabajó en dicha casa el sábado 20 de noviembre realizando aseo y que cuando analizó la escena del crimen vio qué cosas se habían cambiado de lugar.

Por ejemplo, contó que en la habitación de Mauricio leal hacía falta una maleta de color blanco con beige de rodachines; que el puf que está en la habitación de Mauricio debería estar en la habitación de Marleny; que un archivador que estaba en la habitación de Mauricio no debía estar ahí; que un trapeador que estaba en la terraza de la habitación de Mauricio no debería estar ahí; que un limpiador de marca fabuloso no estaba en el lugar habitual y estaba disminuido hasta la mitad del frasco; que en la cama de Mauricio faltaban las fundas blancas de algunas almohadas y que otras estaban cambiadas por unas fundas de flores; que una cobija de color beige marcada con el nombre de ‘Mauricio Leal’ no estaba puesta en su habitación el sábado que ella fue a trabajar, y finalmente, que en el cajón de utensilios, el cuarto de aseo, estaba todo revolcado, ordenado de otra forma y disminuido el contenido de limpia vidrios.

Entrevista de Alba Mercy Valbuena

Dice la Fiscalía que es amiga personal de Mauricio y que es decoradora. El testimonio es clave porque relata que el día de los hechos escuchó una discusión entre Yhonier y su madre , Marleny Hernández.

Alba Mercy Valbuena le contó a la Fiscalía que el domingo 21 de noviembre se desplazó al conjunto en La Calera para visitar a un cliente y al desocuparse se dirigió a la casa de Mauricio Leal, ingresando al jardín.

Supuestamente, desde ahí, escuchó a la señora Marleny que decía: “Ya Yhonier, ya basta, me tienes cansada con ese tema”, a lo que Yhonier le habría respondido: “Ay, ya mamá, siempre con lo mismo”.

Dice la entrevistada que, en ese momento, escuchó un golpe fuerte de una puerta y que entonces desistió de ingresar a la casa. Sin embargo, asegura que reconoció perfectamente la voz de Yhonier y de Marleny.

Entre otras cosas, contó que Mauricio Leal le había dicho que Yhonier era la oveja negra, era egoísta y que siempre tenía rencillas con él porque Mauricio era más cercano a la mamá y era el preferido de Marleny. Incluso, dijo que en alguna ocasión le refirió a Marleny que disimulara el mayor afecto que le tenía Mauricio y ella le respondió que iba a tratar.

Entrevista de Esteban Buitrago

Esteban Buitrago es, según la Fiscalía, el administrador de publicidad y mercadeo de la peluquería de Mauricio leal y amigo personal de él, desde la infancia. Esteban dijo a la Fiscalía que una vez Mauricio le dijo que los que se suicidaban eran de mente débil porque la vida era bella; que le mostraba muchas conversaciones que tenía con Yhonier y con su hermano de Cali por el celular en las que Yhonier trataba a Mauricio de tacaño, que todo el tiempo le pedía plata.

“Mauricio me mostraba sus mensajes y audios y me preguntaba qué opinaba de eso, yo le decía que Yhonier era muy envidioso”, testificó.

Entrevista de Andrés Felipe Olarte

Andrés Felipe Olarte es estilista de la peluquería de Mauricio leal y amigo suyo. Dijo en la Fiscalía que fue testigo de los roses profesionales que existían entre Mauricio y Yhonier, ya que Mauricio “era muy exigente con la calidad del trabajo, pero Yhonier siempre trató de ser el centro de atracción, Mauricio no le daba ese derecho”.

Mauricio estaba muy feliz por proyectos que tenía de temas de la peluquería Y nunca se le vieron intenciones de suicidio”, añadió.

Entrevista de Maryuri Orrego

Maryuri era empleada de la peluquería de Mauricio leal y laboraba ahí desde el 2013. Contó que Mauricio se empezó a enterar por clientes que Yhonier hablaba mal de él, que decía que era un envidioso y egoísta, que nunca lo ayudaba.

Dijo que a Mauricio le daba tristeza que su hermano hablara mal de él y que, por esta razón, la mamá de Mauricio le cogió “mala voluntad” a Helena porque pensaba que era ella la que influencia a Yhonier.

También, narró Maryuri, qie se enteró que Yhonier le pidió prestado 300 millones a Mauricio, que Yhonier decidió retirarse de la peluquería de Mauricio y que, ante negativa del préstamo empezaron las dificultades entre ambos.

Entrevista de Carlos Andrés García

Carlos Andrés García Hernández es hermano de Mauricio y Yhonier y actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Jamundí, Valle del cauca.

Dijo a la Fiscalía que se enteró de los hechos el 22 de noviembre a las 4:00 de la tarde, que llamó a su hermano y éste le dijo: “Mi mamá y mi hermano están muertos”, que no le dijo nada más.

Enfatizó que Junior no le dijo nada de cómo murieron y que se enteró por los medios de comunicación. Dijo que hablaba todos los días con Yhonier, pero que ese día no le manifestó nada de la muerte de sus familiares. Contó que Yhonier se separó de la Helena porque tenía una novia en Cali y que esos fueron los problemas de la separación. Finalmente, enfatizó en que su hermano nunca atentaría con la vida de su mamá porque la amaba mucho ni contra el mismo porque le tenía miedo hasta pincharse con una aguja.

Entrevista de Lady Diana Salazar

Lady Diana Salazar es la exnovia de Yhonier hace seis meses y le dijo a la Fiscalía que observó que Yhonier se quería parecer a su hermano Mauricio; que siempre lo buscaba, pero Mauricio terminaba yéndose con sus amigos más cercanos; que notaba que en la casa Mauricio era el consentido y Yhonier el jocoso; que se enteró el 22 de noviembre de las muertes por la hija de Yhonier y que, posteriormente, Yhonier se lo confirmó a través de WhatsApp.

Dijo Lady que, en ese momento, Yhonier le manifestó que en la noche no los vio, que se acostó a dormir y que al día siguiente salió de la casa a las 11:00 de la mañana con destino al trabajo, le enfatizó que se fue a trabajar sin despedirse de la mamá y él le contestó evadiendo la respuesta: “Ay Lady, estoy pasando por un mal momento no me preguntes tantas cosas”.

Concluyó esta mujer diciendo que no lo noto triste, sino pausado, que lo notó más triste y llorando con la muerte de su perro Dews.

José Jair Ruiz

El conductor José Jair Ruiz le narró a la Fiscalía las 9 “actuaciones extrañas” de Yhonier Leal, después del homicidio de su hermano, Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández.

