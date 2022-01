Las 5 actuaciones de Yhonier Leal que despertaron sospechas en el asesinato de su hermano y su mamá

La Fiscalía destapó las pruebas más contundentes que tiene para aseverar que Yhonier Leal no solo mató a su hermano, el estilista Mauricio Leal y a su madre, Marleny Hernández, sino que alteró la escena del crimen.

Una de las pruebas que tiene la Fiscalía es el testimonio del conductor de Mauricio Leal y hoy testigo estrella del ente acusador, José Jair Ruiz, quien narró las cinco actuaciones “extrañas” de Yhonier Leal, las cuales lo hicieron sospechoso del hecho.

En primer lugar, Ruiz dice que el 22 de noviembre, a las 6:19 de la mañana, le llega un mensaje de WhatsApp de Mauricio Leal con el siguiente texto: “Plis ve a la peluquería, ya no subas la muchacha, quiero dormir, jijiji”.

Dice que le pareció extraño porque Mauricio nunca le mandaba emojis de manito, no le decía Jair sino “Baby” y que siempre le mandaba era notas de audio, no de texto.

Segundo, dice José Jair que, el 24 de noviembre, cuando llegan a la casa de la esposa de Yhonier después de la primera entrevista que rinden ambos en la Fiscalía, Yhonier se sienta en el comedor y dice: “tras de todo lo malo hay dos cosas buenas, que yo voy a ser el que va a manejar todo y que Andrés y yo somos los únicos herederos”. Esto, lo habría dicho en compañía de sus hijas, su hijo, una prima, el sobrino, la esposa y el conductor.

En tercer lugar, dice Jair que el día que salen de la entrevista de la Fiscalía se reúne con Yhonier, su abogada y el esposo de la abogada; Yhonier le pregunta a la abogada si en caso de que la Fiscalía llegara abrir el celular de Mauricio Leal y hallen pruebas de que él se suicidó, podría manejarlas y borrarlas. También pregunta, insistentemente, según José Jair, que en caso de que él vaya a la cárcel, que, si el pierde los derechos como heredero, a lo que la abogada le dice que no.

También preguntó, según la entrevista del conductor, que si en caso de que comprueben que Mauricio estaba muy drogado por las pastas que él se tomaba, que si era posible que hubiera cometido el suicidio.

Sobre este punto, la Fiscalía efectivamente halló una grabación hecha, supuestamente, por Mauricio Leal diciendo “perdónenme por todo, los amo” y también un escrito en su blog de notas del celular en el que explicaba las supuestas razones del suicidio. Sin embargo, dice la investigación, esa no era la voz de Mauricio y la nota se escribió a las 6:15 de la mañana del 22 de noviembre, cuando, según peritos forenses, Mauricio llevaba horas de haber fallecido.

Además, efectivamente, Mauricio Leal fue puesto en incapacidad de resistir, pues un dictamen forense encontró cerca de nueve pastas de zopiclona, un medicamento que este tomaba para dormir.

La cuarta actuación de Yhonier que a José Jair le pareció extraña fue lo que respondió sobre la herida en su mano. Dice el conductor que Yhonier le había dicho “que eso se lo había hecho con las tijeras en la peluquería de él”, pero luego lo escuchó en una entrevista diciendo que se la hizo con un muro en la casa.

Finalmente, en quinto lugar, dice José Jair, cuando salieron de la entrevista de la Fiscalía el 24 de noviembre, sobre las 7:30 del a noche, iban en el taxi y Yhonier le comentó que él iba a vender la casa de la Calera porque a él no le gustaba vivir allá y que compraría un apartamento cerca de la peluquería.

