Las palabras premonitorias de Name en el Congreso antes de ser capturado por caso UNGRD

El país se volvió a sacudir con el escándalo de la UNGRD que salpica a varios políticos y funcionarios del Gobierno nacional. Este miércoles, 7 de mayo, se capturaron a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes fueron presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente, y que estarían vinculados en en este caso de corrupción.

Precisamente, la noche anterior a estas capturas se registraron algunas palabras premonitorias de Name en el Senado cuando se estaba discutiendo el proyecto para aprobar la ley de transfuguismo.

"No sé si esta sea mi despedida en el tránsito de una democracia en la que creemos, de una justicia en la que confiamos, pero dispuestos a cambiar el traje y la investidura parlamentaria por el que deba ser, por el que pueda ser. Debo decirle al Congreso que me siento orgulloso, señor presidente, antes que usted, de haberme ubicado este Senado en su lugar de presidencia", dijo Name en la noche del 6 de mayo en con Senado.

Por eso, se puede intuir que Iván Name tenía información de la captura que se iba a efectuar en su contra en cuestión de horas.

Vale recordar que al expresidente del Senado lo capturaron en su apartamento ubicado en el norte de Bogotá. En una imagen se puede ver cómo un agente de la Policía le lee los derechos antes de ser trasladado a la Dijin.

Captura de Iván Name. Foto: suministrada

¿Por qué capturaron a Name y Calle?

La Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la detención de Iván Name y Andrés Calle por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Publicidad

La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como parte de la investigación contra Name, de la Alianza Verde, y Calle, del Partido Liberal, por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

En mayo del año pasado, el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla reveló que el dinero de la UNGRD fue usado en 2023 para pagar millonarias coimas a Name y Calle cuando eran presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.

Capturaron a Iván Name, expresidente del Senado por caso de UNGRD X: @IvanNameVasquez

Publicidad

Ese dinero, supuestamente, fue desviado del asignado para la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua a La Guajira, un proyecto en el que se malversaron los recursos porque además los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.

En esas contrataciones de la UNGRD, explicó el año pasado la Corte, los congresistas "habrían intervenido" como "presidentes del Senado y la Cámara de Representantes" y "habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres".

"Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional. Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales (de 2023)", detalló entonces la Corte.