Liliana Botero de Cote interpuso tutela para ocupar curul de Edwin Ballesteros

Según conoció BLU Radio, la Presidencia de la Cámara de Representantes respondió a Liliana Botero de Cote, dos de tres derechos de petición, que ha enviado en su aspiración de ocupar la curul de Edwin Ballesteros.

La Secretaría de la Cámara de Representantes ha dicho que sería inminente la aplicación de la silla vacía a la curul del exrepresentante por el Centro Democrático Edwin Ballesteros porque fue vinculado formalmente por la Corte Suprema de Justicia al proceso que adelanta en su contra por presuntos hechos de corrupción, esto, cuando fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.

Sin embargo, está pendiente que un juez resuelva la tutela que interpuso el jueves pasado Cote, siguiente en la lista de ese partido, y que aspiraba a ocupar la silla de Ballesteros.

Cabe recordar que Ballesteros renunció en septiembre, en medio de la investigación que adelanta la corte su contra y, desde ese momento, Liliana Botero solicitó a la cámara información sobre lo que pasaría con la curul. Según dijo a BLU Radio, nunca le respondieron y solo lo hicieron hasta que interpuso la tutela.

“Se demoraron muchísimo, no daban ninguna respuesta. Me contestaron hasta este lunes y yo había puesto la tutela unos días antes. Prefiero que la resuelva un juez, ya llevaba un buen tiempo que no me respondían el derecho de petición”, señaló Botero.

Aunque la Cámara de Representantes ya advirtió a señora Liliana Botero sobre la silla vacía, ella interpuso una acción de tutela junto a su abogado para ocupar la curul, por lo cual no se ha expedido la resolución en ese sentido hasta que se resuelvan las solicitudes pendientes.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación reporte sobre el estado de la investigación contra Ballesteros, teniendo en cuenta que la Corte le remitió el expediente porque los hechos por los cuales es investigado, no tienen relación con sus funciones de congresista.

La Constitución señala en el artículo 134 que, quienes sean vinculados a procesos judiciales no podrán ser remplazados, “tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos”.

