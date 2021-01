Los puntos clave de la declaración del exmagistrado Leonidas Bustos

Reapareció el exmagistrado José Leonidas Bustos , como testigo desde Canadá, en el juicio que se lleva contra el exmagistrado Francisco Ricaurte , ambos acusados de ser las supuestas cabezas del denominado cartel de la toga.

Sin embargo, a pesar de presentarse de manera virtual, cuando la Fiscalía quiso trasladarle un documento fue imposible. El abogado de Ricaurte, quien lo había citado en juicio, dijo que solo lo pudo contactar a través de un tercero y que no tenían manera de contactarlo directamente.

Bustos insistió en que nunca influyó en procesos en la Corte Suprema de Justicia.

“Nunca constituí una organización criminal ni con el doctor Francisco Ricaurte ni con el doctor Malo Fernández ni con Luis Gustavo Moreno, nunca cometí un acto irregular en el desempeño de mi cargo, siempre actué conforme con la constitución y con la ley”, puntualizó Bustos.

Sin embargo, hubo varios puntos que fueron controvertidos por el contrainterrogatorio de la fiscal del caso, Claudia Patricia Vanegas. Por ejemplo, la manera como, supuestamente, llegó a su despacho el exgobernador de Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, luego de haber sido representado por Moreno, y cómo fue interrogado en su oficina personal, aspecto que Bustos, dijo, apenas se enteraba del lugar de la diligencia.

Según Bustos, Abadía se le presentó accidentalmente a su esposa, en las escaleras del Congreso.

“Me dice que el doctor Abadía está involucrado en una investigación, ¿tú puedes atenderlo? Le dije: ¿qué plata? Y me dice no me comentó mucho el asunto, ¿por qué no le das una cita y lo escuchas? Y le di una cita y lo escuché. Después de haberlo escuchado, finalmente, decidí tomar el caso. Después me vine a enterar que Luis Gustavo Moreno había sido abogado defensor en ese proceso, después de que comienzo a mirar todo”, explicó Bustos.

En ese proceso, Bustos solicitó al fiscal del caso Alfredo Betín, condenado por este escándalo, un interrogatorio para su cliente Abadía y fue practicado en su oficina personal. Sin embargo, al inicio de su testimonio Bustos lo negó y cuando la fiscal le mostró un documento que así lo revelaba, dijo que apenas se enteraba del lugar de dicha diligencia.

“No, en mi oficina no se hacen los interrogatorios (...) no lo sabía, la verdad no sabía que se había practicado ese interrogatorio en mi oficina. Yo tenía un piso, habían más de ocho oficinas y nunca me enteré que hubiese sido en mi oficina, hasta ahorita me doy un cuenta, según dice ahí en la primera hoja”, aseguró el exmagistrado.

Por otro lado, Bustos enfatizó que Moreno le dio 20 millones de pesos a su conductor, pero que él se enteró tiempo después, porque este lo declaró en la Cámara de Representantes. Incluso, según dijo el conductor en la declaración, el dinero era para “conocer los desplazamientos del magistrado Leonidas Bustos”.

¿Usted no presenció el momento de la entrega de ese dinero? No, señora. Me consta porque Wilson Fonseca lo declaró ante la Cámara de Representantes dijo Bustos.

Finalmente, la fiscal también cuestionó que el exmagistrado haya asistido como testigo a este juicio y no al juicio del magistrado Gustavo Malo.