MinJusticia citará a Consejo Nacional de Estupefacientes para definir aspersión con glifosato

En los próximos días el Consejo Nacional de Estupefacientes será citado para definir el futuro de las aspersiones aéreas con glifosato. El regreso de las aspersiones es apoyado por el Gobierno al considerar que no hay pruebas de daño a la salud y al medio ambiente.

Desde Barranquilla, donde el ministro de Justicia, Wilson Ruíz , participa del World Law Congress aseguró que está a la espera de que le entreguen en su despacho los estudios realizados por la ANLA y el Instituto Nacional de Salud sobre la afectación del glifosato sobre el medio ambiente y la salud de las comunidades aledañas a las zonas donde se realice la aspersión con el químico.

Ruíz anunció que, una vez reciba los dos estudios que eran condiciones de la Corte Constitucional, citará al Consejo Nacional de Estupefacientes y allí se definirá la viabilidad de esta práctica en Colombia.

“Nosotros estamos simplemente esperando que me lo oficialicen. Una vez ambos documentos me los oficialicen miramos la viabilidad, convoco como presidente el Consejo Nacional de Estupefacientes a todos los miembros y mirar la viabilidad de la aspersión aérea o no en Colombia”, declaró.

El ministro confirmó que se cumplió con el paso y requisito de hacer las consultas previas con la comunidad y que él mismo ha visto en terreno como la siembra de cultivos de coca sigue cobrando vidas humanas, afectando a los animales y generando muchas problemáticas por lo que considera que la aspersión con glifosato es necesaria para combatir este flagelo.

“Yo lo he dicho, para poder nosotros a pesar de que se han reducido de 173.000 hectáreas a 143.000 actualmente están ocasionándose una cantidad de muertos por parte de los miembros de la fuerza pública o se están tratando de neutralizar todos estos grupos delincuenciales hablamos de la erradicación manual y de la aspersión terrestre y también la cantidad de animales que perecen como consecuencia de ellos y aunado a las minas quiebrapatas y todo ese tipo de cosas”.

Aunque dijo que no puede dar un día exacto, el ministro Ruiz respondió a BLU Radio que una vez les oficialicen los dos documentos “nosotros con mucho gusto tomamos la decisión. Yo pensaría que esto puede ser el año entrante no se enero, febrero estamos a la espera de ello.”