Néstor Humberto Martínez está detrás de todo, Carlos Mattos no va a decir nada: abogado Álex Vernot

El abogado Álex Vernot, que estuvo dos años preso y cuatro procesados por el supuesto ofrecimiento de 2 millones de dólares a un testigo del caso Mattos para que supuestamente se retractara de acusaciones, habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire tras obtener la libertad e hizo duras acusaciones en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez.

"El señor Néstor Humberto Martínez era el abogado del señor Mattos y luego se hace nombrar fiscal general y decide investigar a su cliente por unas medidas cautelares que fue él que las presentó y las pidió, el que logró que los jueces se las decretaran. ¿Cómo puede ser que un abogado que es el que hace las cosas luego investiga a su cliente y él mismo no responde por lol que él hizo? Él logró, con todo lo que hizo, incluido meterme a la cárcel a mí, fue que no lo investigaran a él, que no investigaran a su firma ni a su hijo", sostuvo el jurista.

Publicidad

"Jamás se le investigó a él. Exáctamente lo mismo que pasó en el caso Odebrecht, él es el responsable del caso Odebrecht, como ministro aprueba cosas, como abogado aprueba cosas y luego como fiscal se encarga de que nunca se sepa la verdad", agregó.

De acuerdo con el abogado, el caso en su contra fue un montaje y, contrario a Martínez, nunca representó al empresario Carlos Mattos. Además, sostuvo que este último guardará silencio para cumplir una sentencia en el menor tiempo posible y recuperar la libertad.

Publicidad

"La época en que pasaron los hechos, cuando se dio el escándalo por la supuesta manipulación del reparto, me pregunté a mí mismo si era cierto o no. Logramos saber que había un dictamen del CTI, de la misma Fiscalía, que decía que no hubo tal. Después cuando detuvieron alrededor de seis personas y las pusieron a confesar, porque eso es normalmente lo que hacen, ponen a las personas a confesar y no hay etapa probatoria. Nunca se sabe cuál es la base de la prueba más allá de decir 'sí, yo lo hice'".

Según Vernot, las seis personas confesaron una supuesta manipulación para que se llegara al Juzgado Sexto, pese a la existencia de una prueba de la Fiscalía que demostraba totalmente lo contrario. Por esa razón, dijo, visitó al Luis David Durán para que no se dejara salpicar.

Publicidad

"El fiscal general salió a decir que estaba probada la manipulación. La pregunta que yo me hacía en mi calidad de consultor es cómo podía decir eso si había una prueba de su CTI que decía todo lo contrario. Por eso fui a la cárcel a Luis David Durán a decirle que había pruebas de que el reparto no se había manipulado, que tenía como defenderse y podía demandar al Estado, batallar contra la Fiscalía. Esa fue la razón de sus visitas", aseguró.

Álex Vernot defendió la honorabilidad del periodista Gonzalo Guillén , quien de acuerdo con el preacuerdo firmado por Carlos Mattos habría recibido dinero para desprestigiar a la Rama Judicial. "Yo creo que no hay dinero en el planeta para comprar a Gonzalo Guillén", sostuvo.

Publicidad

Escuche al abogado Álex Vernot tras ser declarado inocente en el proceso del caso Carlos Mattos: