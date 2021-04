No tengo necesidad de hacerle el mandado a nadie: Piedad Córdoba responde a Lozada

Durante la presentación de las pruebas que responsabilizarían a las Farc como determinadores de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado y luego que el senador del Partido de los Comunes Carlos Antonio Lozada señalara que Piedad Córdoba , una de las testigos en el caso Gómez Hurtado, le está mintiendo al país, la excongresista le respondió duramente.

“Yo no tengo la necesidad de hacerle el mandado a nadie. Yo lo que hablé, lo que relaté, me lo contaron a mí y porque a mí sí me parecía importante que ellos dijeran si fueron ellos o no los que mataron a Álvaro Gómez Hurtado. Esa fue la información que a mí me llegó, pero mandados a mí no me interesan en absoluto. Yo estoy distanciada de toda actividad política. Y lo que menos yo volvería hacer en mi vida sería volverme a meter con gente de las Farc, las disidencias o con cualquiera”, dijo.

Fue enfática en señalar que no está buscando llegar a la JEP como lo dijo el senador Carlos Antonio Lozada.

“Después de que yo cuento todo esto, sale a contar apartes descontextualizados de lo que yo dije. La JEP quedó con muy poca credibilidad porque mucha gente me ha dicho a mí que no se quiere presentar a la JEP porque todo lo filtra”, dijo Piedad Córdoba.

La excongresista también dijo que envió una carta a la Comisión de Acusación para que se investigue al magistrado por “estar filtrando” información que sería de carácter confidencial.

