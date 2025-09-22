Obedece a la oposición y filtra información: Petro se va contra fiscal en caso de Nicolás

El presidente Gustavo Petro, desde Nueva York, lanzó una dura crítica a la fiscal Lucy Laborde quien está a cargo del proceso contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El mandatario acusó a la funcionaria judicial de entregar y filtrar información del caso de su hijo mayor a sectores de la oposición, como la precandidata Vicky Dávila y al fiscal Mario Burgos para un uso indebido.

“Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Dávila y por tanto de la oposición. Ya condenó la prensa a mi hijo, y presiona la condena judicial, sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla, mientras dejan matar a sus hijos. Laborde obedece esos deseos”, escribió en sus redes.

La molestia del presidente Petro volvió a reactivarse luego de que este lunes se conociera que Laborde le envió una carta a fiscal general Luz Adriana Camargo y al vicefiscal general Gilberto Guerrero, donde denuncia presiones indebidas y decisiones que no tienen argumento pero podrían afectar su investigación como la asignación de una fiscal de apoyo.



Nicolás Petro - Gustavo Petro Foto: AFP - @nicolaspetroB

“La decisión de una fiscal de apoyo no guarda relación alguna con las necesidades del despacho tercero, por cuanto el proceso que se sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público ante el señor juez segundo penal especializado de Barranquilla, contra el señor Petro Burgos se ha adelantado por la suscrita fiscal de manera íntegra y ajustada no solo en esta investigación, sino en la etapa inicial que adelanto en fase de juicio”, escribió en la misiva.

Allí, la funcionaria insiste en que tiene todas las capacidades y herramientas para continuar con el caso, incluido con la adición de imputaciones proyectada, y que no está bajo ninguna alta carga laboral u otro motivo que afecte el desarrollo del proceso en los tiempos establecidos.

Sin embargo, para el presidente esta carta es un ataque de Laborde a sus superiores administrativos por hacerle favores a terceros.

“La fiscal Laborde ataca a su jefe administrativo porque quiere evitar que la quiten, para seguir cumpliéndole a Victoria y a quienes desean como ella, ganar una campaña sobre la base de la injusticia con mi hijo”, agregó Petro.

Finalmente, el presidente aseguró que hay sectores que buscan que Nicolás vaya a la cárcel por temas políticos y hasta calificó dicha decisión como una venganza en su contra por la condena contra el expresidente Álvaro Uribe.

“Cree que con mi hijo en la cárcel, el pueblo progresista votará de nuevo por sus verdugos, muchos de los cuales no investigan, algunos fiscales amigos de la mafia que les borran sus nombres de los expedientes de sus asesinatos. Quieren condenar a mi hijo para condenar a su padre y para que el pueblo de nuevo adormezca”, aseveró Petro.

X: @petrogustavo

En esa línea el mandatario aseguró que si bien no se iba a involucrar en el proceso judicial de su hijo mayor, se ve obligado a denunciar la vulneración del debido derecho.

Entre tanto, en dos semanas se dará inicio a un nuevo proceso judicial en contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de la República y para quien ya fue agendada una audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento para el próximo 1 de octubre.

La diligencia está programada a las 9:00 de la mañana en los juzgados de Barranquilla, donde ahora Petro Burgos también deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento, los cuales se suman al proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por el que ya fue acusado.