Pedimos más transparencia en actas de junta directiva de EPM: Superservicios

La Superintendencia de Servicios Públicos rajó en un reciente informe a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por fallas en el gobierno corporativo y en la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas.

“Esto hace parte de nuestras labores de inspección y vigilancia permanente. A EPM nunca se le había hecho una evaluación integral como esta. (…) Fue un ejercicio que se inició en febrero de este año”, dijo en Mañanas BLU Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos.

En ese sentido, Avendaño aseguró que esta investigación sobre EPM no está relacionada con el conflicto que hay con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por la construcción de Hidroituango.

Entre los hallazgos, según la superintendente, se evidenció un problema en el relacionamiento entre EPM y Medellín: “Esos problemas de gobierno corporativo afectan la calificación crediticia de EPM y la confianza del mercado en la empresa (…) Vemos que el control directo de la junta sobre el gerente es débil”.

Frente a esto, Avendaño señaló que, como sugerencia, para mejorar los procesos debe haber “más transparencia y apertura, que en las actas se reflejen con detalle las discusiones y los análisis de las juntas directivas”, además de revisar funciones de la gerencia y la junta.

La Superintendencia también encontró una serie de irregularidades en materia de prestación de servicios. En el tema de acueducto se halló un posible incumplimiento en materia de calidad de agua en algunos meses de 2020, en la toma de muestras y en el manejo de los medidores.

Asimismo, en energía y gas hubo irregularidades en el reporte de la información. “Incumplimientos en manera regulatoria que deben ser objeto de acciones correctivas”, agregó Avendaño.

No obstante, estos hallazgos de la Superintendencia no son causal para intervenir a EPM. “La decisión de intervención no es arbitraria. Para que una empresa pueda ser intervenida deben configurarse unas causales de acuerdo con la Ley 142. (…) En este momento no hay ninguna razón para pensar que haya alguna causal de intervención de EPM”, explicó la superintendente.

