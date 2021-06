“Por maniobras dilatorias” niegan libertad por vencimiento de términos para el abogado Diego Cadena

El juzgado 22 de garantías de Bogotá negó la libertad por vencimiento de términos que había solicitado la semana pasada el abogado Iván Cancino, quien representa los intereses del también abogado Diego Cadena quien- argumentó- que ya habían transcurrido más de los 240 días que exige la ley para el inicio del juicio en su contra, teniendo en cuenta que el escrito de acusación en su contra se presentó en septiembre del año pasado. La funcionaria judicial dijo que las demoras en el proceso han sido por maniobras dilatorias de la defensa.

“Así las cosas, la dilación por causa de la defensa demanda descontar el acto transcurrido desde el 9 de febrero hasta la fecha de esta decisión, esto es 119 días, lo cual arroja 140 días, término inferior a los 240 días necesarios para acceder a la libertad provisional por vencimiento de términos”, dijo la funcionaria judicial.

La juez dijo, por ejemplo, que la defensa de Cadena había solicitado pruebas que no estaban en manos de la Fiscalía y que, por lo tanto, la prolongación del juicio se le debe atribuir a su “particular” manera de revisar las pruebas del proceso.

“La Fiscalía le ha corrido traslado (de las pruebas) sin reproche alguno, es cierto que en algún momento indicó que el descubrimiento estaba incompleto pero téngase en cuenta, es el derivado de las exigencias de la defensa para que se le facilitara copia de evidencia original que no estaba en poder de la Fiscalía si no de la Corte Suprema de justicia, lo cual, le ha implicado al ente acusador una tarea que no es propia como parte, todo lo cual, denota que ciertamente la prolongación de la fase de juzgamiento, por lo menos desde el 9 de febrero hasta el día de hoy es atribuible a la defensa”, añadió.

Cancino presentó recurso de apelación contra la decisión lo cual quiere decir que la decisión final sobre la libertad por vencimiento de términos de Cadena quedará en manos de un juez de conocimiento de Bogotá, es decir, un juez de segunda instancia.

Los argumentos de la solicitud de libertad

Según Cancino, se solicitó la libertad porque transcurrieron 254 días desde la presentación del escrito de acusación a la fech a y que aún no hay iniciado el juicio en contra de su cliente, cuando lo máximo que permite la ley son 240 días, es decir, que ese término se habría pasado por 14 días.

De acuerdo con el jurista, las demoras en el proceso han sido por culpa de la Fiscalía. Sin embargo, el fiscal del caso Daniel Hernández argumentó todo lo contrario y habla de deslealtad por parte de la defensa.

El escrito de acusación contra Cadena como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal fue presentado el 22 de septiembre del 2020, correspondiéndole al juez caso 3 de conocimiento de Bogotá. A la fecha, el término para iniciar el juicio estaría vencido.

“El tiempo transcurrido a hoy 1 de junio del 2021 desde la presentación del escrito lo desglosa la defensa de la siguiente manera: 9 días del mes de septiembre del 2020, 31 días de octubre del 2020, 30 días del mes de noviembre del 220, 31 días de diciembre del 2020, 31 días de enero del 2021, 29 días de febrero del 2021, 31 días de marzo del 2021, 30 días de abril del 2021, 31 de mayo del 2021 y 1 día de junio del 2021, transcurriendo 254 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se iniciara audiencia de juicio oral por causas absolutamente ajenas a esta defensa”, argumentó Cancino.

Para el abogado, las demoras en el proceso han sido culpa de la Fiscalía. Dijo, por ejemplo, que el 3, 9 y 18 de noviembre un investigador de la defensa envió un correo al fiscal del caso Daniel Hernández solicitándole el descubrimiento probatorio del caso pero que fue hasta el 18 de noviembre que el fiscal Hernandez contesta que el 23 de noviembre les hará entrega de las pruebas, es decir, “se tardó 20 días calendario para entregar los elementos materiales”.

“No porque la fiscalía haya incumplido sino porque los investigadores de la defensa se presentaron sin los elementos adecuados para generar una copia forense, señora juez, así quedó en la constancia y se fijó fecha para el día de mañana o el día jueves. Inicio desde este punto porque así usted podrá analizar que se ha actuado de manera desleal por parte de al defensa al momento de esta solicitud. Es importante que no solo se base en las actas de las audiencias si no que escuche la totalidad de los audios. El señor defensor dice que se le ha llamado la atención a la fiscalía en las dos audiencias preparatorias por no cumplir con el descubrimiento de las pruebas pero se ha llamado la atención porque la defensa ha presentado algunas observaciones desleales frente al descubrimiento que hizo la fiscalía”, explicó el fiscal.

Incluso, aseguró qué hay unos días que deberías descontarse por cuenta de un “acto desleal” de la defensa.

“El primer acto desleal es que se ejecutó constancia el 23 de noviembre frente al traslado de pruebas del caso que ordena la ley y sólo hasta el día 9 de febrero, transcurridos 7 días de noviembre, 31 días de diciembre, 31 días de enero y 9 días de febrero, la defensa en audiencia preparatoria hizo observaciones frente al descubrimiento, no se actuó transparentemente frente a la Fiscalía, no se informó de que faltaba información por aportar, que no se habían descubierto las 179 fugas en su totalidad, que habían elementos que no estaban bien digitalizados, la defensa se tomó todo el término para hacer esas observaciones”, concluyó.

El proceso en contra de Cadena y su socio

En la acusación, el fiscal del caso, Daniel Hernández, aseguró que, en julio del 2017, en Cali, los abogados Cadena y su socio, Juan José Salazar, hicieron un acuerdo y se dividieron roles para abordar a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve con el fin de que declararan ante la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Iván Cepeda.

La Fiscalía adicionó un dato importante en el escrito y es que, según sus pruebas, al testigo el exparamilitar Carlos Enrique Vélez no solo le ofrecieron dinero para que, supuestamente, cambiara su testimonio sino ayudas judiciales en procesos que avanzaban en su contra. Esta adición se da de acuerdo a información recaudada en interceptaciones telefónicas.

}Específicamente, que dijeran al alto tribunal que el senador les había ofrecido beneficios a cambio de que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe en el proceso 52240 que le llevaba el magistrado José Luis Barceló.