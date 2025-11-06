Reveladores detalles sobre la riña, captura y asesinato de Jaime Esteban Moreno

Un informe técnico de 179 páginas, elaborado en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno de 20 años de la Universidad de los Andes, detalla los hechos que rodearon su muerte ocurrida el 31 de octubre, tras ser víctima de una brutal golpiza al salir de una fiesta de Halloween en el oriente de Bogotá.

El documento con testimonios, confesiones, informes forenses y registros de atención médica, además de 38 fotografías que documentan con precisión la agresión cometida por dos hombres esa misma madrugada en la calle 64 con carrera 14.

El amigo de la víctima, identificado como Juan David, se encontraba en el lugar en evidente estado de alteración. Según el informe, el joven relató a los policías que dos hombres y dos mujeres habían golpeado a su amigo, con quien compartía desde hacía aproximadamente dos años.

En la primera declaración entregada a los funcionarios el joven de camisa blanco narró sus movimientos al interior de la fiesta y aseguró “nos reencontramos con mi amigo Jaime sobre las 03:25 horas aproximadamente para irnos, ya que estábamos juntos en la misma discoteca pero allí dentro tomamos lados diferentes”.



Explicó que al llegar al Oxxo inició la primera confrontación “ un sujeto masculino el cual llevaba el rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y pantalón negro, le propino un puño a mi amigo por detrás, pegándole en la nuca, mi amigo del golpe se cae al piso”.

También identificó a las 2 mujeres dejadas en libertad “La chica de disfraz azul señala a mi amigo y decía -era él, ese era el de la discoteca- yo me metí en la mitad de mi amigo y de estas personas para evitar que lo siguieran agrediendo y les dije -Yo no sé qué pasó entre ustedes dos, yo recién me veo con mi amigo y nos vamos a ir- el de la cara pintada de rojo nos dijo - desaparezcan de mi vista o los voy a cascar- “ Seguido, el joven narra cómo fueron interceptados tras salir del lugar, atacando a Moreno hasta dejarlo inconsciente y sangrando, minutos después llega la patrulla en la cual fue trasladado para recibir atención médica.

Nuevos videos revelan detalles de la muerte de Jaime Esteban Moreno en Halloween en Bogotá Foto: Noticias Caracol

En este interrogatorio, el amigo de Moreno aseguró que no conoció el motivo de la riña y que no había visto previamente a los cuatro implicados.

Publicidad

En el documento, uno de los patrulleros contestó sobre cómo se realizó la captura 20 minutos después del ataque:



Preguntado: Por favor, informe qué se encontraban haciendo estas personas cuando las abordó

Por favor, informe qué se encontraban haciendo estas personas cuando las abordó Contestó: Sentadas en una banca

Sentadas en una banca Preguntado: Por favor, informe qué manifestaron estas personas cuando las abordó

Por favor, informe qué manifestaron estas personas cuando las abordó Contestó: Se les preguntó si habían estado involucrados en riña y manifestaron que sí, que había pasado minutos antes porque intentaron abusar sexualmente de una amiga y por eso agredieron.

Los detenidos guardaron silencio sobre el paradero o identidad del otro presunto atacante y ahora prófugo.

Según el documento, Juan Carlos Suárez Ortiz, al momento de su captura, manifestó ser trabajador de un call center y las mujeres asesoras de ventas, todos con viviendas en barrios del sur de Bogotá.

Y aunque en el informe se detalla el proceso médico en el cual Jaime luchó por mantenerse con vida, el lamentable deceso fue notificado por Medicina Legal al identificar fuertes golpes y consecuencias vitales como una fractura frontoorbitaria, contusiones frontotemporales, edema cerebral, hematoma periorbitario, sangrado en cavidad de la boca, múltiples contusiones pulmonares bilaterales y traumatismo craneoencefálico severo.

Publicidad

Los nuevos testimonios presentados por la Fiscalía

La Fiscalía presentó nuevos testigos y declaraciones en audiencia de medida de aseguramiento, por su aporte en los detalles que brindaron sobre la fatal golpiza.

Uno de los testigos aseguró que “ Él (Juan Suárez) manifestó -deme ánimos y yo lo hago porque yo sé que puedo acabar con ese man si yo quiero- Ese grupo de amigos, empezó a animarlo y ahí fue que corrieron para alcanzar a la víctima y como se relata en ocasiones anteriores en desarrollo de los hechos, procedieron a darle puños y patadas hasta dejarlo tendido en el suelo”.

Otro de los entrevistados describió la conversación que tuvo con Paola Fernández, mujer de disfraz azul. La Fiscal describió que en su narración “la del disfraz de Kitana de la serie Mortal Kombat, junto con otra chica que vestía color negro, empiezan a gritar al chico que venía disfrazado de Tyler Durden -ahí tiene para que siga acosando- al observar esta agresión se corre al lado con sus amigas, mi amiga le pregunta a la chica de color negro que venía con él, con el chico calvo que llevaba el rostro pintado de rojo, qué había sucedido y le dijo que el chico disfrazado de Tyler estaba acosando mujeres”.

Esta persona también, fue testigo de los momentos de agresión “el chico de cara pintada de rojo se regresa hacia donde estaban las amigas que se encontraban y les dice -será que lo persigo aliéntenme- donde la amiga de esta persona le dice -no que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más- y el chico de cara pintada de rojo en ese momento sale corriendo hasta la 15 donde se encontraba el chico disfrazado de Tyler junto con su amigo”.Según la Fiscalía la acusación de las implicadas no tuvo verificación alguna.

Por su parte, la fiscal solicitó la medida de aseguramiento para Juan Carlos Suárez al ser un riesgo para la sociedad y porque su actitud ante el asesinato demostró su falta de respeto por la autoridad.

Mañana a las 8:30 de la mañana continuará la audiencia luego de que la defensa de Juan Carlos Suárez solicitó tiempo para preparar su sustentación sobre la medida de aseguramiento.