Revelan foto de alias 'El Viejo', principal enlace con determinadores del magnicidio de Miguel Uribe

El director general de la Policía, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, compartió a través de su cuenta de X una fotografía de Simeón Pérez, conocido con alias 'El viejo', quien sería el principal enlace con los determinadores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado el 7 de junio en el occidente de Bogotá.

En esta imagen se puede ver a 'El viejo' con las manos inmovilizadas, acompañado de integrantes de la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) tras ser capturado. Sin embargo, no se puede ver bien su rostro, pues la fotografía está editada.

Alias 'El Viejo', clave en crimen contra Miguel Uribe X: @DirectorPolicia

Las autoridades confirmaron que 'El Viejo' fue detenido en la vereda Brisas del Guejar, ubicada en el municipio de Puerto Lleras, departamento del Meta. Se trata del capturado de más alto perfil hasta ahora dentro de las investigaciones por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Con esta captura, ya son nueve las personas detenidas por el magnicidio. Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará a Pérez los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.



Según la Fiscalía General de la Nación, alias 'El Viejo' habría tenido un papel clave en la coordinación logística y en las comunicaciones entre quienes planearon el crimen y los sicarios que ejecutaron el ataque. De acuerdo con los investigadores, Simeón Pérez actuó como intermediario entre los autores intelectuales del asesinato y los ejecutores materiales.

En el curso de las investigaciones, también fue capturado Jhorman David Mora Silva, alias 'El Caleño', señalado de haber contactado al menor de edad que disparó contra Miguel Uribe. Este último permanece privado de la libertad por una condena previa por hurto y, según las autoridades, habría coordinado el crimen desde su lugar de reclusión junto a Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi'.

Miguel Uribe Turbay falleció en agosto pasado a causa del atentado ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, mientras participaba en un mitin político. Las autoridades aseguran que continúan las investigaciones para dar con todos los responsables del crimen que conmocionó al país.

Así intentó escapar uno de los responsables del atentado del senador Miguel Uribe // Fotos: suministradas