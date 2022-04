"Si no fuera por Piedad Córdoba mi mamá no estaría acá": Jaime Lozada ante la Corte Suprema

BLU Radio conoció la declaración completa que rindió el representante Jaime Felipe Lozada en el marco de la indagación que la Corte Suprema de Justicia realiza contra Piedad Córdoba por presuntos nexos con las Farc. La diligencia se adelantó el pasado 22 de febrero.

Ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana , de la Sala de Instrucción, Jaime Felipe Lozada declaró por más de dos horas durante las cuales afirmó que Piedad Córdoba era quien coordinaba las liberaciones de secuestrados.

“Era la persona que estaba, que se ofreció primero a hacerlo, que tuvo el permiso del gobierno hasta ser revocado. Segundo, porque los familiares en Caracas la veíamos haciendo las gestiones para nuestras liberaciones”, dijo el declarante.

La magistrada Cristina Lombana le preguntó a Lozada qué veían como gestión y este contestó: “Nosotros hablamos, le preguntábamos, ¿Piedad cómo van? Ella nos decía, estamos en eso, estamos tratando de ayudar, pero hay dificultades en la zona, en la región”.

Preguntado sobre si había visto alguna actividad de particular de parte de Piedad Córdoba para las coordinaciones o gestiones, además de esperar al lado de los familiares, el representante Lozada respondió que no.

"No, es que nosotros no salíamos del hotel, lo que nosotros podíamos ver es que Piedad era fundamental para que nuestros seres queridos regresaran a la libertad. Mire magistrada, si no fuera por Piedad Córdoba mi mamá no estaría acá”, dijo Lozada.

Tras la respuesta, la magistrada Lombana le preguntó al representante qué lo llevaba a decir eso y Lozada respondió que Piedad Córdoba fue la que buscó los contactos .

"Buscó los contactos en Venezuela, era una persona cercana al gobierno venezolano, era una mujer adorada por Hugo Chávez, adorada, yo vi cómo la saludaba, una cosa es saludar a una persona de beso, y otra abrazarla y llenarla de besos, en el buen sentido de la palabra”, sostuvo.

Jaime Lozada reiteró que no sabe quién hizo el pago de los tiquetes, pero que el pago del hotel, intuía, lo hizo el gobierno de Venezuela.

"De Caracas salimos a Cuba con mi mamá, porque el gobierno venezolano dijo que teníamos que ir a Cuba a hacernos los chequeos médicos, porque Cuba es la potencia mundial, según ellos, en medicina y tienen sus alianzas políticas y demás. Fuimos mi mamá y yo, estuvimos como tres días en La Habana, nos fuimos en avión privado”, relató.

La magistrada Cristina Lombana preguntó quién hizo la gestión de dicho vuelo, a lo que Jaime Lozada respondió que el gobierno venezolano. Además, se le preguntó de dónde surge la cercanía de Piedad Córdoba con el gobierno Venezolano a lo que él respondió que sabía de la admiración de Piedad a Hugo Chávez.

“Eso no es un secreto, cómo se habrán conocido o como se forjó su relación, no lo sé, pero lo que si puedo decir es que Hugo Chávez la quería y la respetaba y lo mismo de Piedad, a ella en Venezuela la trataban como si fuese jefe de Estado”, respondió.

Controles Migratorios

La magistrada también pregunto si existía la posibilidad de que no los hubiesen registrado en Migración, a lo que Lozada contestó que no lo recordaba, pero que sí existe dicha posibilidad.

“A nosotros nos llevaban a unas salas especiales de los aeropuertos, de los familiares, a todos nos trataban de manera especial, pero no recuerdo si nos tomaban los pasaportes; yo creo que si, pero no hacíamos la fila como cualquier ciudadano que hacía la fila, nos llevaban a salas especiales, venían funcionarios de cancillería y creo que si dábamos el pasaporte”, declaró.

Lozada, además, relató el emotivo momento en el que se encontró con su mamá luego de haber sido secuestrada por las Farc.

“Al otro día nos llevaron a esperar en el aeropuerto el avión que llegaba con nuestros familiares y yo me acuerdo que estábamos parados en la pista, estábamos dentro del aeropuerto, si no en la pista. Estaba Nicolás Maduro al lado nuestro, entonces aterrizaban los aviones, y siempre preguntábamos si ese es, y aterrizó uno que nos dio el pálpito que era; dijimos ese es, y él sonrió y arrancamos a correr y se bajó mi mamá y los demás familiares y ahí nos llevaron al Palacio de Miraflores”, contó Lozada.

El representante Jaime Felipe Lozada, hijo de los excongresistas liberales y huilenses Gloria Polanco y Jaime Lozada, fue secuestrado junto con su madre y su hermano Sebastián Lozada por las Farc en su apartamento de Neiva en 2001. Fue liberado en 2004 junto con su hermano, pero al año siguiente la guerrilla asesinó a su padre en frente suyo, cuando viajaban juntos por la carretera entre Garzón y Neiva. Su madre, Gloria Polanco, duró 8 años secuestrada. Piedad Córdoba sirvió como garante para la liberación.

