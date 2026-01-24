En vivo
Judicial  / Triple homicidio conmociona a Lérida, Tolima: una familia fue asesinada dentro de su vivienda

Triple homicidio conmociona a Lérida, Tolima: una familia fue asesinada dentro de su vivienda

El hecho generó consternación entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones en horas de la noche. Al llegar al lugar, unidades de la Policía confirmaron la gravedad de la situación y acordonaron la zona.

