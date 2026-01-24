Triple homicidio conmociona a Lérida, Tolima: una familia fue asesinada dentro de su vivienda

La tranquilidad del municipio de Lérida se vio abruptamente interrumpida por un violento hecho que hoy enluta a toda la comunidad. Tres integrantes de una misma familia fueron asesinados a tiros al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Resurgir, en cercanías del antiguo matadero municipal.

De acuerdo con información preliminar confirmada por vecinos y familiares, las víctimas fueron identificadas como Jhon Jairo Acosta, de 35 años; su esposa, Martha Zúñiga; y su hijo, Andrés Felipe Acosta Zúñiga, de 19 años. Los cuerpos presentaban múltiples impactos de arma de fuego, lo que habría provocado su muerte de manera inmediata, sin posibilidad de ser trasladados a un centro asistencial.

El hecho generó profunda consternación entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones en horas de la noche. Al llegar al lugar, unidades de la Policía Nacional confirmaron la gravedad de la situación y procedieron a acordonar la zona.

Autoridades se pronunciaron

El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, entregó un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido: “En el barrio Resurgir del municipio de Lérida se registró un lamentable hecho de violencia en el que tres ciudadanos, entre ellos una mujer y dos hombres, fueron lesionados con arma de fuego y posteriormente fallecieron a causa de la gravedad de las heridas. Desde el primer momento se activaron todas las capacidades institucionales de la Policía Nacional”.



El oficial indicó que, por disposición del comando departamental, se desplegó un equipo especializado conformado por personal de investigación criminal, inteligencia y policía judicial, quienes adelantan labores para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“Queremos ser claros y contundentes: no descansaremos hasta obtener resultados concretos. Este crimen no quedará en la impunidad”, afirmó el coronel Vargas Izao.

Investigación en curso

Por ahora, las autoridades no han revelado hipótesis sobre los móviles del crimen ni posibles responsables. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantó los actos urgentes y la recolección de material probatorio en el lugar, mientras se analizan cámaras de seguridad y testimonios de la comunidad.

Este triple homicidio se suma a una serie de hechos violentos que han generado preocupación en el norte del Tolima, donde la ciudadanía exige mayores acciones de seguridad y esclarecimiento judicial.