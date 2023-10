Vladimir Fernández, nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Con una aplastante mayoría, la plenaria del Senado de la República eligió a Vladimir Fernández , hasta ahora secretario jurídico de la Presidencia de la República, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo del magistrado Alejandro Linares.

Fernández obtuvo 88 votos, que incluyó a la mayoría de los partidos políticos. Por su parte, la exdirectora del Departamento de Prosperidad Social Cielo Rusinque obtuvo solamente dos votos y el actual director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, un voto. También se contaron siete votos en blanco y un voto no marcado.

El nuevo magistrado agradeció la confianza depositada por el Congreso y señaló que este es un ejemplo de que se puede alcanzar el acuerdo nacional propuesto por el presidente Gustavo Petro: “Esta decisión del Senado la República nos invita a una reflexión: el acuerdo nacional se puede hacer, se debe construir, lo queremos hacer”.

Por su parte, Cielo Rusinque agradeció los votos en su cuenta en la red social X: “Agradezco a los honorables Senadores haberme permitido en su recinto expresar mi historia de vida y propuestas para la candidatura a la Corte Constitucional. Al presidente Gustavo Petro por su voto de confianza, infinito agradecimiento. Mis mejores augurios a Vladimir Fernández en la Corte Constitucional”.

Fernández cerró su intervención señalando que, aunque hasta ahora es funcionario de confianza del Gobierno, es independiente del presidente de la República.

“Yo lo primero que tengo que decir es que soy una persona absolutamente independiente del presidente. Así me conoce, así he ejercido mi profesión, con absoluta independencia. El hecho de que estoy prestando mis servicios profesionales con mucha dedicación en este momento, no hace que pierda mi independencia y mi forma de pensar”, agregó.

