Famosa marca de carros está desarrollando la Duster japonesa para competirles a Toyota, Mazda y más

En medio de tiempos difíciles, Nissan prepara un nuevo lanzamiento global que marca una nueva etapa en su estrategia de expansión en mercados emergentes y maduros.

Se trata de un modelo que, aunque nacerá en India, tiene la mira puesta en competir directamente con SUV compactos de fabricantes como Toyota, Mazda, Volkwsagen, BYD, etc., en distintos continentes.

El proyecto, denominado Nissan Tekton, es el segundo modelo dentro del plan global de la compañía llamado “Un auto, un mundo”, una estrategia que busca crear vehículos con alcance internacional desde su concepción.

De acuerdo con la propia marca, el nuevo SUV fue “diseñado para revolucionar, dominar y satisfacer las necesidades de los clientes en India y más allá”.



El Tekton se fabricará en la planta de Chennai, en colaboración con el Grupo Renault, socio histórico de la compañía japonesa y una alianza que ha permitido que el nuevo vehículo adopte la misma base estructural que la próxima Renault Duster, que también se producirá para el mercado del sur de Asia.

Nissan Tekton se producirá primero para el mercado asiático Foto: Nissan Press

¿Nissan Tekton será como la Duster?

Aunque el Tekton comparte la plataforma CMF-B del Grupo Renault —la misma de la Duster—, Nissan trabaja en una propuesta completamente diferenciada en diseño y enfoque. La marca confirmó que su apariencia se inspira en uno de sus modelos más emblemáticos: el Nissan Patrol, un SUV de gran tamaño que lleva más de siete generaciones en el mercado.

En su desarrollo participaron los equipos de diseño de India, Japón y el Reino Unido, lo que refuerza su carácter global. La carrocería presenta líneas robustas y faros LED en forma de “C” que se integran en una franja horizontal, tanto en la parte delantera como en la trasera, buscando proyectar una identidad moderna y reconocible dentro del segmento C-SUV.

Nissan Tekton está programado para debutar oficialmente hacia mediados de 2026, y se espera que posteriormente llegue a otros mercados internacionales. Aunque la compañía no ha confirmado los países donde se comercializará, su posicionamiento como producto global sugiere que podría desembarcar también en Europa y ojalá poderlo tener en Latinoamérica, aunque acá tenemos la Qashqai y la nueva Kicks.

La nueva Nissan Kicks 2025 se producirá en México para toda Latinoamérica. Foto: Blu Radio

Interior y tecnología compartida con la Duster

Hasta el momento, Nissan no ha mostrado imágenes del interior del Tekton. Sin embargo, medios especializados de Europa señalan que tomará como referencia el diseño del Duster, con adaptaciones propias de la marca japonesa.

Ambos modelos compartirán el mismo hardware del sistema multimedia, aunque Nissan implementará su propia interfaz y software. Esto incluiría, según la información preliminar, una pantalla central de 10 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas.



Motorización y versiones

En cuanto a mecánica, el nuevo Tekton debutará con un motor turbo de gasolina de 1,3 litros, capaz de desarrollar 154 caballos de potencia, acoplado a una transmisión automática de siete velocidades.

Si compartirá plataforma con la Duster, se espera que la Nissan Tekton también tenga similitudes en motorización Foto: Nissan Press

Aunque Nissan no ha confirmado otras versiones, sí se ha adelantado que el modelo contará con una configuración de hasta siete plazas, lo que ampliará su atractivo entre familias.

Por su parte, en mercados como el colombiano, la Renault Duster ya se ofrece en versiones microhíbridas de gasolina, lo que abre la posibilidad de que el Tekton adopte una configuración similar en su llegada a otras regiones.