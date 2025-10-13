Lanzan camioneta híbrida, 6 puestos, que hace 1.400 km con una tanqueada y cuesta $115 millones

Chery anunció el inicio de la preventa de su nueva camioneta híbrida Fulwin T11 EREV, una camioneta que, según la marca, podrá recorrer más de 1.400 kilómetros con una sola recarga y tanqueada, en medio de lanzamientos de otras marcas como BYD y el mismo Chery acá en Colombia.

El lanzamiento hace parte de la estrategia de Fulwin, la submarca de nueva energía de Chery enfocada en vehículos eléctricos e híbridos de alto rendimiento.

La compañía busca posicionarse con una oferta enfocada en la eficiencia y la tecnología, con precios que, en China, oscilan entre 199.900 y 264.900 yuanes (unos 115 millones de pesos colombianos al cambio actual).

Chery Fulwin T11 EREV Foto: Chery

Cómo será el nuevo Chery Fulwin T11 EREV

El Fulwin T11 EREV será oficialmente presentado al público a finales de octubre, pero ya se conoce buena parte de su configuración técnica y de equipamiento.



Con una longitud de 5,2 metros y una distancia entre ejes de 3,12 metros, este modelo se ubica entre los SUV más grandes dentro del mercado de los vehículos híbridos de autonomía extendida.

Su diseño interior adopta una disposición de seis asientos (2+2+2), pensada principalmente para familias que buscan espacio y confort en trayectos largos.

Interior del Fulwin T11

La cabina del T11 combina superficies en cuero, inserciones tipo madera y una propuesta digital avanzada. Sobresale una pantalla panorámica de 30 pulgadas que se extiende desde el cuadro de instrumentos hasta la parte frente al copiloto, además de un monitor adicional de 17,3 pulgadas en el techo para los ocupantes traseros.

El modelo incorpora de serie un sistema de sonido con 23 parlantes, iluminación ambiental de 256 colores y climatización automática de tres zonas.

Además, dispone de asientos calefactables y ventilados en las dos primeras filas, función de masaje en versiones superiores y sillas tipo gravedad cero en la segunda fila. En cuanto al espacio de carga, con la tercera fila abatida puede alcanzar hasta 1.650 litros de capacidad.

Autonomía y sistema híbrido de rango extendido

El Fulwin T11 funciona con un motor turbo de 1.5 litros que actúa como generador de energía para alimentar los motores eléctricos.

Según la versión, puede contar con uno o dos propulsores eléctricos, alcanzando potencias combinadas de 195 kW en tracción trasera o 345 kW en la versión con tracción total, esta última capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,4 segundos.

La batería de fosfato de hierro y litio varía entre 33,68 kWh y 39,92 kWh, dependiendo del modelo. En modo completamente eléctrico, ofrece una autonomía de hasta 220 kilómetros, y combinando electricidad y combustible, la marca asegura un rango total que supera los 1.400 kilómetros bajo el ciclo de homologación CLTC.

Además, puede recargar del 30 % al 80 % en unos 20 minutos, según datos oficiales de Chery.



Seguridad y asistencia avanzada

El modelo incorpora el sistema de asistencia Falcon 500, que puede ser actualizado al Falcon 700 en las versiones más altas.

Este conjunto incluye 27 sensores de percepción, entre ellos un radar LiDAR montado en el techo, 11 cámaras externas y 12 radares ultrasónicos, todo gestionado por un chip NVIDIA Orin-Y.

Estas herramientas permiten funciones como conducción semiautónoma en autopista y ciudad, asistencia de parqueo y frenado automático de emergencia.

En materia estructural, Chery informó que el vehículo utiliza 88% de acero y aluminio de alta resistencia, lo que, sumado a 11 airbags distribuidos en toda la cabina, le permite cumplir con su estándar interno de seguridad denominado “Rock Body 2.0”.

Con su tamaño, su alcance eléctrico y su configuración híbrida, el Fulwin T11 competirá directamente con modelos como el Deepal S09 y el Lynk & Co 900, ambos dentro del segmento de los SUV electrificados de gran formato en China.